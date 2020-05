Il 34% dei maturati con il massimo dei voti sono in Campania e Puglia. In Calabria l’11,7% ha preso 100 o 100 e lode

A quanto pare i bravi sono tutti al Sud e i somari tutti al Nord. Basta guardare i numeri di quanti ragazzi, all’ultimo esame di maturità, hanno preso il massimo dei voti: 100 o 100 e lode, nelle Regioni italiane.

I voti alla maturità

Il ministero dell’Istruzione ha appena pubblicati il numero assoluto e la percentuale dei maturati che hanno preso il massimo dei voti alla maturità. E si resta di sasso. La percentuale più alta è della Calabria: l’11,7% dei maturati è uscito dalla scuola con il massimo dei voti. Si tratta di quasi il triplo della percentuale della Lombardia: qui appena il 4,3% degli esaminati ha preso o 100 o 100 e lode. La seconda Regione che ha diplomato la maggiore percentuale di geni è la Puglia con il 10,8%. Più del doppio dell’ultima regione in classifica, il Piemonte, che non arriva nemmeno al 5%. Al terzo posto c’è l’Umbria con il 9,3, quasi il doppio della terzultima in classifica, il Trentino.

Quelli che hanno preso 100

Evidentemente c’è qualcosa che non funziona: i criteri di valutazione delle competenze non sono omogenei e a dimostrarlo sono i test Invalsi che ogni anno relegano le Regioni del Sud agli ultimi posti. Significa che, secondo i test molto più oggettivi della valutazione di una commissione di docenti, i ragazzi del Sud hanno molte più difficoltà rispetto ai ragazzi del nord quando si tratta di risolvere un problema di matematica o di comprendere un testo scritto. In base a quei test nessuna Regione del Sud raggiunge la media nazionale di preparazione. Eppure, nonostante questo, su 7.365 diplomati con il massimo dei voti alla maturità, ben il 34% sono in sole due Regioni del Sud, Campania e Puglia.

