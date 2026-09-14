Nel primo semestre 2026 l’utile è calato di un terzo. Toyota guadagna 4 volte tanto

Volkswagen, il gruppo automobilistico più grande d’Europa, incassa più di chiunque altro al mondo nel settore dell’auto, ma alla fine in tasca le resta pochissimo. Nei primi sei mesi del 2026 ha realizzato 158,1 miliardi di euro di ricavi e 3,1 miliardi di utile netto, come risulta dalla relazione semestrale pubblicata il 24 luglio 2026. Praticamente guadagna due euro di utile ogni cento di fatturato. Per rendere più chiara la questione: su una vettura da 30mila euro la società guadagna poco meno di 600 euro.

Volkswagen, il primo gruppo al mondo per ricavi è il quarto per utili

Sui ricavi Volkswagen resta prima, con 158,1 miliardi di euro contro i 141,6 di Toyota e i 91,1 del gruppo coreano Hyundai-Kia. Sull’utile netto, invece, il gruppo tedesco scivola al quarto posto, dietro Toyota (12,4 miliardi), Hyundai-Kia (5,6) e l’americana General Motors (3,4). Come mostra il grafico in apertura, nel primo semestre 2026 i sedici gruppi principali del mercato dell’auto hanno fatturato complessivamente 1.048 miliardi e ne hanno guadagnati solo 34, pari al 3,3%. Volkswagen da sola vale il 15% dei ricavi dei sedici e il 9% degli utili.

Toyota guadagna quattro volte di più fatturando meno

Il confronto con il concorrente diretto è la perfetta fotografia della Volkswagen nell’era del passaggio all’elettrico. Fra gennaio e giugno Toyota ha incassato 16,5 miliardi di euro in meno di Volkswagen e ne ha guadagnati 9,3 in più: 12,4 miliardi di utile netto contro 3,1. Il margine netto del gruppo giapponese è dell’8,8%, quello del gruppo tedesco del 2%.

Due euro ogni cento: che cos’è il margine

Il fatturato rappresenta tutto il denaro che entra dalla vendita, in questo caso delle automobili. Da quello si erogano gli stipendi, l’acciaio, i microchip, l’energia delle fabbriche, la pubblicità, gli interessi sui debiti e le tasse. Quello che avanza alla fine è l’utile, e il margine è il rapporto fra i due: dice quanti euro restano in casa ogni cento che entrano. Nel primo semestre 2026, in Volkswagen, dopo tutte le spese, ne sono rimasti due.

Nello stesso semestre del 2025 aveva chiuso con 4,5 miliardi di utile su 158,4 miliardi di ricavi, cioè 2,8 euro ogni cento. Ma attenzione: il denaro entrato non è diminuito, i ricavi sono scesi appena dello 0,2%. A crollare, del 30,7%, è stato l’utile. In altre parole, a parità di denaro incassato, nel 2026 produrre e vendere quelle automobili è costato molto di più.

Quattro milioni di auto consegnate, l’8,4% in meno

La spiegazione sta in quante auto escono dai cancelli e a che prezzo. Nel semestre il gruppo ha venduto 4 milioni di veicoli, l’8,4% in meno rispetto ai 4,4 milioni di gennaio-giugno 2025. Incassare quasi la stessa cifra vendendo 366.000 automobili in meno significa che il prezzo medio è salito, ma non abbastanza da coprire i costi. Nello stesso periodo Volkswagen ha speso 9,3 miliardi in ricerca e sviluppo (il 6,7% dei ricavi del settore auto) e 5,5 miliardi in investimenti industriali.

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Chi vende tanto e guadagna poco, e chi fa il contrario

In fondo alla classifica per redditività Volkswagen è in compagnia, e la compagnia è quasi tutta occidentale. Stellantis ha fatturato 81,6 miliardi (il 9,9% in più del 2025) e ne ha guadagnati 0,67: un margine dello 0,8%, il più basso fra i gruppi in utile. Ford ha incassato 78,5 miliardi e ne ha guadagnati 1,05 (1,3%), zavorrata da un onere straordinario da 3,6 miliardi di dollari legato all’uscita dalla joint venture per le batterie BlueOval SK. La cinese Saic Motor si ferma all’1,7%, Renault al 2,4%.

Chi guadagna di più, invece, non è chi ha le fabbriche più grandi. Dietro l’8,8% di Toyota si piazzano due costruttori cinesi che in Europa quasi nessuno conosce: Chery, che ha fatturato 17,9 miliardi con un margine del 6%, e Geely, ferma a 21,7 miliardi ma con il 5,2%. Hyundai-Kia arriva al 6,1%. Delle tre tedesche premium, Bmw chiude al 4,6% (2,87 miliardi di utile su 62,3 di ricavi) e Mercedes-Benz al 4% (2,52 su 63,7). Tesla, con 43,4 miliardi di ricavi, ne ha guadagnati 1,36: il 3,1%.

Che cosa dicono i conti di Volkswagen

La crisi Volkswagen non accenna ad attenuarsi. Il nuovo piano industriale, di cui Repubblica ha dato conto il 14 settembre 2026, prevede una riduzione della forza lavoro di 100mila posti in cinque anni, il dimezzamento della gamma di modelli entro il 2035 e la chiusura degli stabilimenti di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm fra il 2031 e il 2034, se entro il 2027 non saranno riusciti a produrre a costi molto più bassi di oggi.

I dati si riferiscono al: 2025-2026

Fonte: Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti

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