In economia una sola vincitrice, in fisica tre e in chimica 5. Le italiane? Deledda e Levi Montalcini

Fateci caso: si parla sempre di vincitori del premio Nobel, mai di “vincitrici del premio Nobel”. Beh, il motivo c’è: la storia del premio Nobel insegna che nella stragrande maggioranza di casi i premiati sono uomini, rarissimi i casi in cui a vincere sia stata una donna.

La storia del premio Nobel

Complessivamente, come mostra il grafico sopra, i vincitori del premio Nobel sono stati 856 (1901-2018) mentre le donne appena 52. Gli uomini hanno vinto 21,7 volte più delle donne i premi Nobel. Non solo: a vedere bene le donne sono state riconosciute meritevoli del premio più prestigioso del mondo soprattutto in campi non tecnici, come la chimica o l’economia, ma in settori come la pace e la letteratura. In economia, per esempio, c’è stata una sola donna a vincere. Si tratta di Elinor Ostrom, vincitrice, insieme a Oliver Williamson, nel 2009 per i suoi studi sulla governance delle organizzazioni complesse, soprattutto pubbliche.

Le vincitrici del premio Nobel

Nella fisica le donne vincitrici del Nobel sono state solo tre: Marie Curie, Maria Goeppert-Mayer e Donna Strickland. La prima venne premiata (insieme con il marito Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel) per i suoi studi sulle radiazioni, nel 1903, la seconda (insieme a J. Hans D. Jensen) nel 1963 per le sue ricerche in campo nucleare. La Curie ottenne un secondo premio Nobel, nel 1911, questa volta in chimica. Strickland vinse invece nel 2018 a 55 anni di distanza da Goeppert-Mayer per le sue “invenzioni rivoluzionarie nella fisica dei laser”.

Quanti Nobel all’Italia

Più numerosa la pattuglia di donne vincitrici del premio Nobel per la letteratura: Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Pearl Sydenstricker Buck, Nelly Sachs, Nadine Gordimer, Wisława Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro e Svjatlana Aleksievič nel 2015.

L’Italia è a quota 2: oltre a Grazia Deledda bisogna ricordare Rita Levi Montalcini, vincitrice del Premio Nobel per la medicina nel 1986.

I dati si riferiscono al: 1901-2018

Fonte: Nobel Prize

