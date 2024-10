Nel trasporto aereo 940,7, nella ristorazione 281,9. Inflazione oltre il 10%

La guerra tra Mosca e Kiev sta provocando distruzione e morte. Salvarsi la vita è la priorità ma anche conservare la casa e mantenere un lavoro sono questioni essenziali per chi ha deciso di restare e combattere l’invasione russa. Coloro che vivono nel Paese dovranno affrontare la realtà di uno stipendio medio che in Ucraina è particolarmente misero. Lo era prima della guerra, potrà calare quando sarà finita.

La valuta locale si chiama grivnie

Nel 2021, ovvero prima dell’invasione russa, è stato solo di 14.014 grivnie (la valuta locale), che al cambio di dicembre con l’euro corrispondeva circa a 462,5 euro. Si tratta del salario lordo, e quindi a questo si deve sottrarre l’imposta sul reddito e i contributi. Dal 2016 viene applicata una flat tax al 18%, che ha sostituito il sistema a scaglioni che vigeva in precedenza, utilizzato in Europa Occidentale e in Italia.

Lo stipendio medio in Ucraina

L’Istituto di Statistica ucraino è riuscito a mantenere aggiornati i propri dati e a pubblicare quotidianamente migliaia di numeri anche nei giorni dell’invasione e ai primi di marzo ha fornito le rilevazioni sullo stipendio medio in Ucraina nel 2021 in base all’attività economica. A cavarsela meglio sono coloro che sono impiegati nell’ambito del trasporto aereo. Per questi il salario arriva a 940,7 euro, ovvero più del doppio della media. Dopo di loro a guadagnare di più sono i lavoratori del settore dell’Ict, che percepiscono mediamente 842,5 euro. Poi, vengono gli addetti della finanza, con 791,2 euro mensili, e i professionisti, con 639,2.

In Ucraina c’è la flat tax al 18%

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, difesa inclusa, prendono uno stipendio di 628,6 euro, anche se all’interno di questo grande ambito vi sono presumibilmente ampi divari in base al comparto interessato. L’Istituto di Statistica, per esempio, distingue i ricercatori che sono dipendenti statali. Per questi il salario scende a 500,9 euro

Lo stipendio medio dei prof in Ucraina è di 390 euro

Quando ascoltiamo i racconti delle tante donne ucraine giunte in Italia a lavorare come badanti o collaboratrici domestiche capita spesso di apprendere che prima di emigrare queste svolgevano una professione molto diversa, e più qualificata, quella di insegnante. Le cifre sullo stipendio medio in Ucraina in base al settore di impiego ci fanno capire il perché. Chi lavora nel settore dell’educazione in questo Paese prende, secondo i dati del 2021, solo 390 euro lordi al mese. Chi è occupato nella sanità e nei servizi sociali 383. È chiaro che il salario dei medici è più alto, ma in questo segmento è incluso anche il personale amministrativo, gli infermieri, gli Oss.

Lo stipendio medio di un cameriere in Ucraina

A cavarsela peggio sono i camerieri e in generale chi è impiegato nel settore alloggio e ristorazione, in cui non si superano i 281,9 euro mensili, e i lavoratori dei servizi postali, i corrieri. Questi ultimi devono sbarcare il lunario con solo 271,1 euro. Consideriamo che queste differenze salariali sono esacerbate dal fatto che parliamo di cifre molto piccole: con queste buste paga guadagnare la metà di un altro significa avere un tenore di vita enormemente diverso.

Chi lavora con l’estero ha uno stipendio più alto

Appare evidente come, almeno nel privato, a essere favoriti siano quegli ambiti in cui è più importante il legame con l’estero. È il caso della finanza, del trasporto aereo, e anche del settore manifatturiero, all’interno del quale, infatti, lo stipendio medio in Ucraina è maggiore della media. Il valore delle esportazioni del Paese è del 39,1% del Pil (per l’Italia è del 29,4%) e se per una parte consistente si tratta di prodotti agricoli, sono importanti anche le vendite di semilavorati ferrosi, e molte imprese esportatrici sono filiali di grandi gruppi occidentali.

Il salario minimo è stato alzato nel dicembre 2021

Come in gran parte dei Paesi, europei, ma non in Italia, anche in Ucraina c’è un salario minimo che è ovviamente in linea con il salario medio e dunque è molto basso: 6.500 grivnie, ovvero circa 196 euro al mese. È stato innalzato di recente, di 500 grivnie, e in precedenza, a gennaio 2021, era stato rivisto al rialzo di 1.277, passando da 4.723 a 6mila. Gli aumenti sono stati frequenti nel corso degli anni: nel 2017 il salario minimo era di 3.200 grivnie, e nel 2016 di 1.600. Il fatto è che questi sono i valori nominali. Dal punto di vista reale, quindi, considerando l’inflazione, è cambiato poco, visto che in Ucraina il carovita è sempre stato alto negli ultimi anni, con un picco del 48,7% nel 2015, all’indomani della prima crisi con la Russia. È rimasto sopra il 10% fino al 2018, ed è risalito sopra questa soglia da metà 2021.

Se consideriamo le cifre del salario minimo in euro e dollari, visto che il cambio si è svalutato negli anni è solo dal 2019 che effettivamente si è tornati sopra il livello precedente alla prima invasione russa del 2014.

I salari crescono insieme al costo della vita

Lo stesso è accaduto con i numeri dello stipendio medio in Ucraina nel corso del tempo. Questo è aumentato in modo netto, era di 11.591 grivnie nel 2020, di 10.497 nel 2019, di 8.865 nel 2018, e della metà di quello attuale, 7.104, nel 2017. Tuttavia quanto valevano realmente i 7.104 di 5 anni fa e quanto i 14.014 del 2021? Considerando che nel 2017 l’inflazione era di ben il 14,4% (contro l’1,2% in Italia), non possiamo certo dire ci sia stato un vero raddoppio delle entrate dei lavoratori, anzi.

L’inflazione in Ucraina abbatte il potere d’acquisto

Certo, in generale c’è stato un miglioramento: il Pil pro capite dai 2.500 euro del 2017 è salito ai circa 4mila del 2021, anno in cui anche in Ucraina vi è stato un rimbalzo dell’economia dopo le restrizioni dovute al Covid. Tuttavia solo l’anno scorso è stato recuperato il livello del 2013, ovvero dell’anno prima dell’annessione russa della Crimea.

Il tenore di vita degli ucraini rimane molto basso. L’inflazione ha fatto in modo che i prezzi siano sì minori che in Occidente, ma certo non tanto da compensare l’enorme divario in termini di salari. Un litro di latte, per esempio, secondo Numbeo.com, costa 0,84 euro al litro contro 1,15 in Italia.

Lo stipendio medio in Ucraina sale a 623 euro al mese a Kiev

Come accade in quasi tutti Paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, è nella capitale che si guadagna di più. Nella città di Kiev lo stipendio medio arriva, secondo i dati del 2021, a 20.558 grivnie, ovvero 623 euro. Sopra la media anche la provincia di Kiev, e una particolare, quella di Donetsk, dove i lavoratori percepiscono mediamente 450 euro al mese. Si tratta di una delle due aree (l’altra è Lugansk) che sono state parzialmente occupate nel 2014 dai separatisti filo-russi, i quali hanno proclamato delle repubbliche indipendenti. Da decenni sono un po’ la Ruhr dell’Est, con importanti industrie metallurgiche fondate su ampi giacimenti di carbone. Anche per questo sono particolarmente ambite a livello geopolitico.

La differenza dello stipendio medio in base alle regioni dell’Ucraina

All’estremo opposto troviamo le province di Kirovohrad, Chernivtsi, Chernihiv. Sono regioni prevalentemente agricole, con una popolazione sparsa, al centro del Paese (Kirovohrad), al confine con la Romania (Chernivtsi), e molto vicino alla Russia (Chernihiv). Qui lo stipendio medio è inferiore a 350 euro al mese.

La terza di queste aree è in questo momento al centro di intensi combattimenti e in parte occupata dall’esercito russo. Ciò ci fa capire che per molto tempo sarà veramente difficile vedere dei miglioramenti nelle condizioni di vita di queste popolazioni già abituate a vivere in modo modesto.

I dati si riferiscono al: 2013-2021

Fonte: Istituto di Statistica ucraino

Leggi anche: Stipendio medio in Russia, i minatori come i bancari