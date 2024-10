É la prima scelta degli universitari italiani, ma quanto si guadagna?

Ogni anno su più di 300mila laureati 50mila ottengono il titolo in una facoltà di economia o di statistica. Le facoltà di economia sono sempre state la prima scelta degli universitari italiani negli ultimi dieci anni. Secondo i dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca solo nel 2014-2015 l’indirizzo economico non si è classificato primo per nuove immatricolazioni. Ma è stata un’eccezione. Negli ultimi anni infatti, economia si è confermata prima con mediamente 50mila nuove iscrizioni. Cerchiamo, però di rispondere ad una domanda che tanti si saranno posti, soprattutto tra chi si trova a scegliere un corso universitario: qual è lo stipendio medio di un laureato in economia?

Lo stipendio medio di un laureato in economia

La scelta sembra essere premiata dal mercato. Lo stipendio di un laureato in economia a cinque anni dalla fine della triennale è, secondo di dati del report di Almalaurea, di 1.450 euro netti. Superiore alla media complessiva per tutti i laureati che è di 1.418 euro. Si deve dire, però, che non è la laurea più redditizia: chi studia economia politica o marketing o finanza prende meno di chi ha frequentato ingegneria, che è in testa quanto a stipendi garantiti, 1.674 netti mensili la media, e di chi si è laureato in una facoltà scientifica (1.630 euro) o una medico/sanitaria (1.499 euro).

Guadagna di più di un laureato in architettura

Lo stipendio di un laureato in economia, tuttavia, è più alto di quello di un laureato in gran parte delle altre discipline, come giurisprudenza, lettere, architettura, scienze politiche, biologia e psicologia. Del resto per chi ha studiato in facoltà legate all’insegnamento lo stipendio medio scende a 1.065 euro netti al mese, chi si è laureato in psicologia ne prende solo 1.163 mediamente. Si tratta di un 20-25% in meno rispetto a chi ha studiato economia, in una fascia in cui l’utilità marginale del denaro è molto rilevante e poche decine di euro al mese contano molto in un anno.

È positivo per chi ha studiato economia anche il fatto che a 5 anni dalla laurea triennale il tasso di occupazione sia dell’87,9%, la quinta percentuale più alta tra i 15 gruppi di corsi di laurea esaminati, e che il 66,9% abbia un contratto a tempo indeterminato, contro il 61,1% medio.

Quanto guadagna un laureato in economia

Economia è anche tra le facoltà in cui cresce di più lo stipendio se invece di fermarsi al titolo di primo livello si prosegue a studiare per altri due anni, specializzandosi e conseguendo una laurea magistrale. Se in media si passa da 1.418 euro netti al mese a 1.512, con un progresso di 94 euro, lo stipendio di un laureato in economia passa da 1.450 a 1.634, sempre euro netti al mese. L’incremento è quasi doppio: 184 euro. Solo i laureati di ambito chimico-farmaceutico fanno un balzo maggiore: ben 320 euro. Non a caso il tasso di occupazione sale con la laurea magistrale all’89,7% a 5 anni dal titolo per chi studia economia, contro una media dell’87%. Il 69,3% ha un contratto a tempo indeterminato, una percentuale molto alta considerando che in media è del 58,5%.

Retribuzione, incide anche il gender gap

Anche in questo caso, però, si deve registrare la presenza di un gender gap. Lo stipendio di un laureato in economia è più alto se parliamo di un uomo, sia che abbia conseguito un titolo di primo livello che una laurea magistrale. Nel primo caso arriva a 1.592 euro netti al mese, nel secondo a 1.763. Se però la laureata è donna questa, a 5 anni dalla fine degli studi, si ferma a 1.407 euro netti con la laurea di primo livello e a 1.549 con quella magistrale. Vuol dire che un uomo che ha studiato economia per tre anni guadagna comunque più di una donna che è rimasta all’università per cinque.

E tuttavia è da segnalare che questo gap di genere, di 185 euro nel caso della triennale, e di 204 in quello della magistrale, è minore rispetto a quelli presenti tra altri laureati, in ambito scientifico per esempio. Alla fine una laurea in economia conviene sia a uomini che donne se si mira a stipendi più alti della media.

I dati si riferiscono al 2021

Fonte: Almalaurea

