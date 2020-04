Cavargna, in provincia di Como, è quello in cui si guadagna meno. La classifica dei Comuni per reddito Irpef

Basiglio si conferma il Comune più ricco d’Italia. Nel Comune dell’hinterland milanese il reddito imponibile pro-capite è 45.645 euro: resta il più alto in Italia, nonostante il calo rispetto ai 48.807 euro pro-capite dell’anno di imposta 2017. Abbiamo elaborato i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) presentate nel 2019. Le dichiarazioni, quindi, sono relative all’anno di imposta 2018. I dati complessivi sono stati pubblicati dal Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze.

I Comuni più ricchi in base alle dichiarazioni fiscali

Tra i primi 10 Comuni per reddito imponibile pro-capite (è il rapporto tra l’ammontare di reddito imponibile totale del Comune e il numero di contribuenti) 6 sono lombardi. Siamo ai 45mila euro a persona e siamo lontanissimi dalla mediana nel reddito imponibile di tutti i Comuni italiani, 17.680 euro. Come si può vedere dal grafico in alto, in seconda posizione (l’anno scorso era terzo) troviamo Lajatico, il Comune della provincia di Pisa nel quale vive il cantante Andrea Bocelli, con 45.080 euro di reddito pro-capite. Vicinissimo Cusago (Milano), in terza posizione 45.033. Staccato di alcune migliaia di euro troviamo Tremezzina (Comune della provincia di Como) con 38.081 euro. Parliamo di Comuni di piccole dimensioni e questo rende ancora più significativo il dato che riguarda Milano: la città è 11° in Italia per reddito pro-capite con 32.382 euro. Qui sotto puoi digitare il nome del tuo Comune, o di quello che ti interessa, nella barra di ricerca e vedere a quanto ammonta il reddito imponibile pro-capite.

La classifica dei Comuni più poveri d’Italia

Abbiamo analizzato anche i Comuni con i redditi più bassi: la classifica la possiamo vedere nel grafico in basso. L’ultimo della classifica è Cavargna, in provincia di Como, con 5.800 euro di reddito imponibile. Il penultimo è Val Rezzo, poco distante. Per questi due casi, però, si devono segnalare il bassissimo numero di abitanti (Cavargna ne ha 214) e la vicinanza con il confine svizzero. I redditi dei frontalieri, infatti, non sono conteggiati in questa classifica.

Anche i Comuni in terzultima e in quartultima posizione sono molto vicini al confine con la Svizzera, anche se sono in Piemonte (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola): sono Valle Canobina e Gurro. Per trovare, invece, il Comune più povero d’Italia – senza considerare l’incidenza dei frontalieri – dobbiamo andare in Sicilia, a Mazzarrone, Comune di 4mila abitanti in provincia di Catania.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle finanze

I dati si riferiscono all’anno di imposta 2018

Leggi anche: Reddito medio, 13 milioni di italiani sotto ai 10mila euro

I Paesi in cui è più facile crescere nel reddito, l’Italia non è tra questi