La media è di 20.670 euro all’anno, gli autonomi però guadagnano il doppio

Il 32% dei contribuenti italiani, poco più di 13 milioni di persone, ha un reddito inferiore ai 10mila euro all’anno. Ma ci sono anche 325.658 persone (lo 0,79% di tutti i contribuenti) che dichiarano cifre al di sotto dei -1000 euro. Che cosa vuol dire? Sono soggetti in perdita con reddito da lavoro autonomo o di partecipazione. Sono due dei tanti dati che emergono dalle ultime dichiarazioni dei redditi di persone fisiche (Irpef) relative all’anno di imposta 2017 (sono le ultime disponibili) raccolte dal Ministero dell’economia e delle finanze. Qui, in queste tabelle suddivise tra classi di reddito e redditi veri e propri, c’è la risposta ad una domanda: quanto guadagnano gli italiani?

Lo stipendio degli italiani

Come si vede dal grafico qui sopra, la classe di reddito più affollata è quella che va dai 20mila ai 26mila euro. Qui si trovano 6.377.355 contribuenti, il 15,49% del totale. Allargando invece l’ampiezza delle classi di reddito vediamo che il 45% dei contribuenti italiani, cioè 18.622.308 persone, guadagna meno di 15mila euro all’anno e dichiara solo il 4% dell’Irpef totale. In quella tra i 15mila e i 50mila euro, invece, ci sono circa il 50% dei contribuenti, che dichiara il 57% dell’Irpef totale. Mentre solo il 5,3% dei contribuenti dichiara più di 50mila euro, versando il 39,2% dell’Irpef totale. In Italia, però, non mancano i ricchi. Ci sono anche 38.291 contribuenti che dichiarano redditi superiori ai 300mila euro: sono lo 0,09% del totale.

Reddito medio

In totale gli italiani nel 2017 hanno guadagnato 838 miliardi di euro: il reddito medio è di 20.670 euro. Da notare che sono 5 miliardi in meno rispetto all’anno precedente con una flessione del reddito medio dell’1,3%. Il calo è dovuto, comunque, in parte agli effetti dell’introduzione del regime per cassa per le imprese in contabilità semplificata e in parte al calo del reddito da lavoro dipendente.

Guardando, invece, ai trend si note che nel 2017 sono cresciuti in modo significativo i redditi medi da lavoro autonomo (+4,2%) e d’impresa (+3,8%), anche per effetto delle crescenti adesioni al regime forfetario: la fuoriuscita dalla tassazione ordinaria di imprenditori e lavoratori autonomi di piccole dimensioni, che dichiarano normalmente redditi bassi, determina infatti un aumento del reddito medio dichiarato soggetto a Irpef ordinaria. Cresce anche il reddito medio da partecipazione (+2,2%).

Dove si guadagna di più?

La Lombardia è la regione dove si guadagna di più in Italia, con un reddito medio di 24.720 euro, seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.850 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.120 euro). Anche nel 2017, quindi, rimane cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Le pensioni sono il 30% del reddito

Un popolo di dipendenti e pensionati: i redditi da lavoro dipendente e quelli da pensione sono circa l’84% del reddito complessivo dichiarato. Il reddito da pensione rappresenta addirittura il 30% del totale . I lavoratori autonomi, però, guadagnano di più: il reddito medio è di 43.510 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è di 22.110 euro. I lavoratori dipendenti, invece, dichiarano in media 20.560 euro, mentre i pensionati non vanno oltre i 17.430 euro. E il reddito medio da partecipazione in società di persone o assimilate è di 18.380. Vale, però, la pena ricordare che per imprenditori nelle dichiarazioni Irpef si intendono i titolari di ditte individuali, escludendo quindi chi esercita attività economica in forma societaria.

I dati si riferiscono al: 2017

Fonte: Ministero economia e finanza

Leggi anche: Gli stipendi degli italiani valgono 650 miliardi l’anno

A 50 anni dal 1968: l’Italia è meno diseguale