Il collasso delle terapie intensive per il coronavirus. In Puglia ci sono 7,5 posti ogni 100mila abitanti, in Liguria 12

Quattrocento posti letto nei padiglioni Fieramilanocity di Fiera Milano nella zona del Portello, a Milano, per dare respiro ad un sistema sanitario quasi al collasso. L’ipotesi di Regione Lombardia, nonostante la risposta fredda della Protezione civile, sta prendendo corpo: entro 10 giorni, quindi entro la fine di marzo, verrà allestita (questa è la promessa) una struttura temporanea in grado di ospitare fino a 400 malati di coronavirus. La questione è semplice: in Lombardia, nettamente la regione più colpita dal nuovo coronavirus (qui aggiorniamo costantemente la mappa dei contagi), non ci sono più posti disponibili per ricoverare le persone più gravi.

Abbiamo raccolto le cifre di questa situazione: dai posti letto in terapia intensiva per regione, agli aumenti di posti negli ultimi giorni nelle singole regioni fino al “tasso di occupazione” dei reparti di rianimazione da parte delle regioni. Premessa: i posti letto (come abbiamo visto in questo articolo) in generale sono costantemente calati negli ultimi anni e hanno portato l’Italia sotto la media Ocse. Per fortuna, però, se si restringe il campo alla sola terapia intensiva nel totale c’è stata una crescita.

Leggi anche: Coronavirus e chiusure, i negozi al dettaglio in Italia sono 735mila

I posti letto in terapia intensiva, regione per regione

Come si vede nel grafico in alto i posti letto disponibili in terapia intensiva in Lombardia sono 1.067. Erano 859 nel 2018 secondo i dati del Ministero della Salute, ma sono stati aumentati di 208 unità dall’inizio dell’emergenza (la parte in rosso della barra). Il “punto di non ritorno”, però, è molto vicino: i ricoverati per Covid19 sono 823, ma il numero è sicuramente più alto se si considerano anche quelli al momento in terapia intensiva in attesa dell’esito del tampone. Se si aggiunge, com’è ovvio, che le persone si ritrovano in condizioni precarie di salute anche senza coronavirus, il gioco è fatto.

E preoccupa, in particolare, il ritmo con il quale cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva: la mediana degli incrementi da un giorno all’altro è 37,5. Ma come si vede nel grafico sotto dal 13 al 14 marzo c’è stato un picco che ha messo a dura prova il sistema, nonostante i pazienti vengano trasferiti in altri reparti mano a mano che la loro situazione migliora. La speranza è che questi picchi spariscano e la situazione si assesti.

Covid19, nelle Marche occupati il 71% dei posti

Tra le altre regioni – come si può osservare, invece, dal grafico in basso – preoccupano le Marche. La regione ha 110 ricoverati in terapia intensiva solo per Covid19: un numero che sembra basso, ma non lo è in relazione alla disponibilità marchigiana.

Nelle ultime posizioni si trovano, invece, le regioni del Sud. Qui il contagio, com’è noto, il contagio si è diffuso molto meno rispetto alle regioni del Nord. Ma, partendo dai dati del Ministero della Salute aggiornati al 2018, abbiamo calcolato quanti sono i posti letto in terapia intensiva ogni 100mila abitanti nelle varie regioni. Ed è proprio nelle regioni del Sud – come si vede nel grafico sotto – che troviamo mediamente i numeri più bassi. Anche se colpisce che l’ultima regione in Italia per posti letto pro-capite in terapia intensiva sia il Trentino Alto Adige.

Si deve precisare, comunque, che abbiamo calcolato il numero di posti per 100mila abitanti partendo dalla situazione pre-emergenza: non tutte le regioni hanno aumentato i posti disponibili e non esiste una fonte unica ma ogni regione ha comunicato quello che riteneva necessario e in tempi diversi.

La crescita del contagio in Italia

La situazione in Lombardia è molto complicata, ma preoccupa in prospettiva anche quella delle regioni del Sud. Non solo per il numero inferiore di posti pro-capite (e anche di strumenti e personale) a disposizione, ma anche per la crescita dei contagi degli ultimi giorni. Le curve di diffusione del contagio si possono vedere nel grafico in basso. Il governo e le regioni, comunque, sperano che le drastiche misure di distanziamento sociale messe in atto nelle ultime settimane in tutta Italia possano rallentare la crescita del contagio.

Fonte: Ministero della Salute, Protezione civile

I dati si riferiscono al: 2019 – Ultimo aggiornamento martedì 17 marzo alle 9

Leggi anche: Coronavirus, scuole chiuse per 316 milioni di bambini

Le famiglie italiane hanno messo 70 miliardi in Borsa