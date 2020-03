I dati dell’Istituto superiore di sanità: il 19% dei positivi ha sintomi critici. Il tasso di letalità è del 4,3%

Il 22% dei pazienti positivi al tampone per Sars-CoV-2 (il nuovo coronavirus) ha tra 19 e 50 anni. Sono i numeri che emergono da uno studio dell’Istituto superiore di sanità su 8.342 casi positivi al 9 marzo alle ore 10. Sono i primi, da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria che forniscono informazioni sulle caratteristiche dei contagiati in Italia, il Paese più colpito dal Covid19 dopo la Cina. In questo articolo forniamo i numeri costantemente aggiornati sul contagio da coronavirus in Italia, in Europa e nel mondo.

Ma che cosa emerge dallo studio dell’Istituto superiore di sanità? L’1,4% dei contagiati analizzati ha meno di 19 anni, il 22% è nella fascia 19-50, il 37,4% tra 51 e 70 e il 39,2% ha più di 70 anni, per un’età mediana di 65 anni. Appare evidente, in sostanza, che non vengono contagiati solo gli anziani, come si poteva erroneamente capire dall’avvicendarsi delle prime informazioni su contagiati e morti.

Sono 583 gli operatori sanitari contagiati

Dallo studio emerge anche che il 62,1% è rappresentato da uomini, il resto da donne. Nel caso italiano si è parlato di “epidemia ospedaliera”. Non a caso sono 583 gli operatori sanitari positivi. Invece, il tempo mediano trascorso tra la data di insorgenza dei sintomi e la diagnosi è di 3-4 giorni.

E’ interessante anche notare, come si vede nel grafico in alto, che il 10% dei casi positivi è asintomatico, il 5% con pochi sintomi, il 30% con sintomi lievi, il 31% è sintomatico, il 6% ha sintomi severi e il 19% critici. Il 24% dei casi esaminati risulta ospedalizzato. L’analisi conferma anche che il 56,6% delle persone decedute ha più di 80 anni, e due terzi di queste ha 3 o più patologie croniche preesistenti.

Come leggere il tasso di letalità

I numeri dell’Iss forniscono però anche i dati su un fattore molto analizzato durante questa emergenza sanitaria: il tasso di letalità. Si tratta, in sostanza, del rapporto tra contagiati e morti. Prima di vedere qual è il tasso di letalità in Italia si deve dire che tutti gli epidemiologi sono d’accordo su un aspetto: il numero di contagi non è quello reale, ma sarà sempre solo una parte delle persone davvero positive.

Inoltre, il tasso di letalità varierà anche con il cambiare delle politiche sanitarie che, in alcuni casi, adottano sistemi diversi nel decidere chi deve effettuare o meno i tamponi test. In Italia, arrivando al dunque, questo tasso – come si può vedere nella tabella in alto – è del 4,3%. L’ultimo rapporto disponibile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diffuso il 3 marzo, registra un tasso del 3,4% basandosi su dati raccolti in tutto il mondo.

Vuol dire che in Italia si muore di più? Non proprio. Certo, sembrerebbe di sì. Ma il dato può essere “viziato” dai criteri diversi di ammissibilità al tampone, da fattori demografici (la popolazione italiana è una delle più vecchie del mondo) e dallo zelo nell’effettuare o meno il tampone su un paziente deceduto. Tra l’altro, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha specificato che, prendendo le singole fasce di età, i dati italiani sono più positivi di quelli cinesi. E i dati della Cina sono raccolti in modo diverso: non considerano tutta la base dei contagiati, ma solo quelli che presentano sintomi gravi.

I morti da coronavirus

L’Istituto superiore di sanità ha realizzato uno studio anche sui deceduti analizzando 105 pazienti. Sono, quindi, sono una parte dei 440 pazienti morti. Il report, aggiornato al 4 marzo, ci dice però che l’età media dei pazienti deceduti e positivi a Covid19 è 81 anni, sono in maggioranza uomini e in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti. Il report riguarda 135 pazienti deceduti in Lombardia, 37 in Emilia Romagna, 12 in Veneto, 4 nelle Marche, 4 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 nel Lazio e 1 in Puglia ed è basato sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte.

L’età media dei pazienti presi in esame è 81 anni, circa 20 anni superiore a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione, e le donne sono 28 (26.7%). La maggior parte dei decessi 42.2% si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni, mentre 32.4% erano tra 70 e 79, 8.4% tra 60 e 69, 2.8% tra 50 e 59 e 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver contratto infezione da Covid19 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediana donne 83.4 – età mediana uomini 79.9). Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3.4.

I dati si riferiscono: 2019 – ultimo aggiornamento martedì 10 marzo alle 18.30

Fonte: Istituto superiore di sanità

