Sono più di 11 settimane, in Germania solo 5. Ecco il calendario scolastico

L’anno scorso il presidente del Consiglio Mario Draghi ha proposto (proposta caduta nel nulla) di cambiare il calendario delle vacanze scolastiche. L’obiettivo era quello di aggiungere giorni di scuola per far recuperare ai ragazzi le lezioni per perse con le restrizioni della pandemia, tra didattica a distanza e blocco delle aule. Draghi ha proposto anche un forte pogtenziamento del corpo docenti ma nonostante questo, come detto, la proposta non ha avuto alcun seguito. Eppure aveva un senso allora e lo ha anche oggi perché in quanto a vacanze estive scolastiche l’Italia si trova in cima alla classifica europea.

Vacanze estive, chi si ferma più a lungo

Vediamo i numeri. Il calendario delle vacanze scolastiche varia molto in Europa: si passa dalle 5 settimane di vacanze estive della Germania alle 12-13 settimane dell’Italia. Solo le scuole primarie in Bulgaria si fermano più a lungo: in alcuni casi la pausa può durare fino a 15 settimane (ma la media del Paese è 10 settimane).

Paesi come Gran Bretagna, Svizzera e Germania chiudono le scuole per massimo 7 settimane, mentre Francia, Irlanda, Austria e Norvegia si fermano per un periodo compreso fra le 7 e le 9 settimane. Le vacanze estive durano molto di più in Spagna, Polonia, Ungheria, Bulgaria e anche in Svezia e in Finlandia (dalle 9 alle 11 settimane). L’Italia è in cima alla classifica assieme a Turchia, Romania, Portogallo, Albania e Montenegro, come si può vedere nel grafico sopra. In questi il calendario delle vacanze scolastiche prevede 11 settimane di stop.

Il calendario delle vacanze scolastiche in Europa

Gli italiani, però, passano più giorni a scuola rispetto agli altri Paesi europei. La spiegazione è semplice: in Italia le vacanze sono concentrate quasi tutte d’estate. Negli altri Paesi gli stop sono più distribuiti durante l’anno o, più semplicemente, organizzati diversamente. Solo la Danimarca eguaglia il primato italiano: nel biennio 2020-2021 gli studenti di entrambi i Paesi hanno trascorso ben 200 giorni sui banchi. Non emergono differenze tra i vari gradi di istruzione: dalle elementari fino alle superiori i ragazzi italiani e quelli danesi si fermano a scuola sempre per 200 giorni. Seguono Svizzera, Repubblica Ceca e Norvegia (circa 190 giorni).

Le vacanze scolastiche in Francia

In Francia invece gli studenti delle scuole elementari vanno a scuola solo per circa 160 giorni, mentre alle scuole superiori i giorni diventano 180. Gli studenti albanesi passano meno tempo di tutti sui banchi: alle elementari e alle medie sono circa 155 e alle superiori i giorni diventano circa 165. In Irlanda si verifica il fenomeno opposto: si trascorrono meno di 170 giorni a scuola alle medie e alle superiori, mentre alle elementari superano i 180.

Le festività scolastiche nel 2022

Fino ad ora abbiamo visto il calendario delle vacanze scolastiche estive, ma, ovviamente, non ci sono solo quelle, ci sono anche varie giornate di vacanza distribuite nel corso dell’anno. Pasqua a parte, celebrata nel 2022 il 17 aprile che si è “trascinata” anche il 18 aprile come giornata di festa, la prossima giornata di vacanza è il 25 aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia. Ecco quali sono gli altri giorni di vacanza:

1 maggio 2022: Festa del lavoro

2 giugno 2022: Festa della Repubblica

1 novembre 2021: Tutti i Santi;

8 dicembre 2021: Immacolata Concezione

25 dicembre 2021: Natale;

26 dicembre 2021: Santo Stefano;

1 gennaio 2022: Capodanno;

6 gennaio 2022: Epifania;

Il calendario scolastico non è uguale per tutti

Il giorno di inizio delle lezioni in classe non cade in tutte le regioni nella stessa data. Quella del 13 settembre, infatti, è solo una data “suggerita” dal ministero dell’Istruzione ma in realtà ogni Regione italiana ha la facoltà di decidere autonomamente non solo la data in cui si ritorna sui banchi ma anche una parte del calendario scolastico. Per avere un’idea delle differenze regionali, vediamo in quale giorno è iniziato l’anno scolastico nelle varie Regioni italiane:

Alto Adige 6 settembre

Abruzzo 13 settembre

Basilicata 13 settembre

Calabria 20 settembre

Campania 15 settembre

Emilia Romagna 13 settembre

Friuli Venezia Giulia 16 settembre

Lazio 13 settembre

Lombardia 13 settembre

Liguria 15 settembre

Marche 15 settembre

Molise 15 settembre

Piemonte 13 settembre

Puglia 20 settembre

Sardegna: 14 settembre

Sicilia 16 settembre

Toscana 15 settembre

Trentino 13 settembre

Umbria 13 settembre

Valle d’Aosta 13 settembre

Veneto 13 settembre

I dati si riferiscono al: 2020-2021

Fonte: Eurydice

I numeri dell’abbandono scolastico in Italia