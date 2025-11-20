Resta la distanza salariale: un dirigente guadagna come 9 operai o 11 apprendisti
Chi lavora nel privato nel 2024 ha trovato una sorpresa in busta paga: la retribuzione media annua ha raggiunto 24.486 euro, con un incremento del 3,4% rispetto al 2023. Anche il numero di persone che hanno percepito almeno una giornata di paga è cresciuto: i lavoratori dipendenti del privato sono stati 17,7 milioni, pari a un aumento del 2% in un solo anno. Sulla carta, il mercato del lavoro sembra quindi più caldo: più occupati, più soldi in busta paga, numeri che raccontano una ripresa visibile.
È quasi una regola non scritta: nel privato italiano si guadagna davvero solo quando si inizia ad avere esperienza sulle spalle. La curva delle retribuzioni assomiglia a una collina, che sale in modo costante fino alla fascia dei 55–59 anni, il punto in cui gli stipendi raggiungono i livelli più alti dell’intera vita lavorativa. Prima di quel traguardo, però, la strada è più ripida: chi è sotto i 30 anni resta penalizzato da apprendistati e contratti brevi che comprimono il reddito annuale ben al di sotto della media del settore.
La differenza di genere non si riduce
Nel mercato del lavoro privato italiano, uomini e donne percorrono la stessa strada ma con stipendi che restano lontani. Nel 2024 gli uomini hanno percepito in media 27.967 euro, mentre le donne si sono fermate a 19.833 euro: una distanza netta, che non accenna a ridursi. Il motore principale del divario è la struttura dei contratti, perché il 33% delle lavoratrici è impiegato part time contro il 13% degli uomini. Questo squilibrio rende la differenza salariale non solo persistente, ma strutturale: si forma nei primi anni di carriera e si trascina lungo tutto il percorso lavorativo.
Anche negi stipendi l’Italia è divisa in due
Cambiare regione, in Italia, vuol dire spesso cambiare stipendio ancora prima di cambiare lavoro. Nel settore privato la geografia degli occupati è sbilanciata: il Nord-ovest raccoglie il 31,4% dei lavoratori dipendenti, seguito dal Nord-est con il 23,3% e dal Centro con il 20,7%. Più indietro il Sud, fermo al 17,2%, mentre le Isole completano il quadro con i valori retributivi più bassi del Paese. E infatti le buste paga raccontano la stessa mappa: si passa dai 28.852 euro del Nord-ovest ai 25.723 del Nord-est, dai 23.850 del Centro ai 18.256 del Sud, fino ai 17.898 euro delle Isole. Una distanza che non si colma con l’andamento generale dei salari: le aree più forti crescono su basi più alte, mentre quelle più deboli restano staccate.
Gli intermittenti sono la prova che “avere un lavoro” non significa automaticamente avere un reddito. Nel 2024 questa platea è salita a 758.699 persone, ma il loro calendario racconta un’altra storia: in media, nell’arco di dodici mesi, hanno accumulato appena 48 giornate lavorate. Il risultato è una retribuzione annua di 2.648 euro, una cifra che li colloca stabilmente in fondo alla scala salariale del privato. La dinamica è evidente: cresce il numero degli occupati, ma non cresce il portafoglio di chi lavora in modo intermittente. È un’occupazione che si accende e si spegne, spesso legata a turismo e ristorazione, e che mostra con chiarezza quanto il mercato del lavoro italiano tenga insieme, sotto la stessa etichetta di “dipendenti privati”, percorsi economici che non potrebbero essere più diversi di così.
Dipendenti, ma senza un datore stabile
Nel mondo del lavoro privato c’è anche chi viene “noleggiato” più che assunto: i lavoratori in somministrazione. Nel 2024 sono stati 915.062, con un calendario che conta in media 133 giornate retribuite e una retribuzione annua di 10.578 euro. È una forma di occupazione che vive di rotazioni continue: i contratti scorrono da un’azienda all’altra, soprattutto in tre ambiti chiave dell’economia italiana – industria, logistica e servizi alle imprese – dove la flessibilità non è un’opzione, ma una regola.
Anche qui la geografia e il genere fanno la differenza. Oltre il 70% dei somministrati lavora nelle regioni del Nord, dove la domanda di manodopera variabile è più alta. E la forbice tra uomini e donne resta evidente anche in questa categoria: la retribuzione media maschile arriva a 11.839 euro, mentre quella femminile si ferma a 8.889 euro. Numeri che mostrano come il lavoro “a scorrimento” non sia solo una questione di contratto, ma anche di territorio e di posizione nella scala salariale.
Fonte: Osservatorio Inps.
I dati sono aggiornati al 2024
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