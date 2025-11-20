Resta la distanza salariale: un dirigente guadagna come 9 operai o 11 apprendisti

Ma dietro la media nazionale il quadro è molto meno lineare. Nel 2024 i lavoratori hanno totalizzato in media 247 giornate retribuite, un dato che scorporato mostra però percorsi occupazionali spezzettati, contratti discontinui e carriere che non assomigliano al classico “posto fisso”. L’aumento degli stipendi non si distribuisce in modo uniforme tra le diverse categorie professionali e convive con divari marcati per qualifica, territorio e genere. Tutti questi numeri arrivano dall’Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti del settore privato, dati 2024, che offre la radiografia più aggiornata della distribuzione delle retribuzioni in Italia.

Stipendi, una scala fatta di gradoni Sembra tutto tranne che una crescita uniforme: il mercato del lavoro privato italiano assomiglia a una scala salariale fatta di gradoni, non a una rampa continua. Alla base restano gli apprendisti, fermi a 14.600 euro, seguiti dagli operai con 18.200 euro. Il primo salto vero arriva solo con gli impiegati, che raggiungono 27.800 euro, mentre la fascia “altro” sale a 34.000 euro. Poi la scala cambia pendenza: i quadri superano i 72.000 euro, fino ad arrivare ai dirigenti, che toccano i 163.700 euro annui. Ed è qui che la fotografia diventa più complessa. La proporzione è brutale: la retribuzione media di un dirigente corrisponde a quella di 9 operai o 11 apprendisti. Numeri che raccontano una distanza economica netta, costruita non da differenze graduali ma da salti verticali tra un livello e l’altro. Una struttura che divide, più che descrivere, il percorso professionale di chi lavora nel settore privato. Dipendenti, forza lavoro divisa in più mondi Come si può vedere dal grafico, l’universo dei dipendenti privati conta 17.731.002 lavoratori e non è affatto omogeneo. Più della metà sono operai: 9.850.462 persone, pari al 55,6% del totale. Gli impiegati sono 6.490.467, cioè il 36,6%. Tutte le altre qualifiche messe insieme occupano una fetta molto più piccola: gli apprendisti sono 649.396 (circa 3,7%), i quadri 552.934 (3,1%), i dirigenti appena 141.718 (0,8%) e la voce “altro” si ferma a 46.025 lavoratori, lo 0,3%. Anche le giornate retribuite seguono questa gerarchia. Gli apprendisti restano sotto la soglia dei contratti più stabili con 229 giornate annue, mentre gli operai si fermano a 231 e la categoria “altro” a 235. Sopra, gli impiegati salgono a 267 giornate, i dirigenti a 297 e i quadri toccano il massimo con 301 giornate retribuite in un anno. In pratica, il grafico mostra che non cambia solo quanto si guadagna: cambia anche quante volte, nell’arco dei dodici mesi, quella busta paga arriva davvero. Stipendi, la curva che premia solo l’esperienza

È quasi una regola non scritta: nel privato italiano si guadagna davvero solo quando si inizia ad avere esperienza sulle spalle. La curva delle retribuzioni assomiglia a una collina, che sale in modo costante fino alla fascia dei 55–59 anni, il punto in cui gli stipendi raggiungono i livelli più alti dell’intera vita lavorativa. Prima di quel traguardo, però, la strada è più ripida: chi è sotto i 30 anni resta penalizzato da apprendistati e contratti brevi che comprimono il reddito annuale ben al di sotto della media del settore.

La differenza di genere non si riduce

Nel mercato del lavoro privato italiano, uomini e donne percorrono la stessa strada ma con stipendi che restano lontani. Nel 2024 gli uomini hanno percepito in media 27.967 euro, mentre le donne si sono fermate a 19.833 euro: una distanza netta, che non accenna a ridursi. Il motore principale del divario è la struttura dei contratti, perché il 33% delle lavoratrici è impiegato part time contro il 13% degli uomini. Questo squilibrio rende la differenza salariale non solo persistente, ma strutturale: si forma nei primi anni di carriera e si trascina lungo tutto il percorso lavorativo.

Anche negi stipendi l’Italia è divisa in due

Cambiare regione, in Italia, vuol dire spesso cambiare stipendio ancora prima di cambiare lavoro. Nel settore privato la geografia degli occupati è sbilanciata: il Nord-ovest raccoglie il 31,4% dei lavoratori dipendenti, seguito dal Nord-est con il 23,3% e dal Centro con il 20,7%. Più indietro il Sud, fermo al 17,2%, mentre le Isole completano il quadro con i valori retributivi più bassi del Paese. E infatti le buste paga raccontano la stessa mappa: si passa dai 28.852 euro del Nord-ovest ai 25.723 del Nord-est, dai 23.850 del Centro ai 18.256 del Sud, fino ai 17.898 euro delle Isole. Una distanza che non si colma con l’andamento generale dei salari: le aree più forti crescono su basi più alte, mentre quelle più deboli restano staccate. Consigliato dalla redazione L’annuario 2025 di Truenumbers Tutti i dati che hanno segnato l’anno in un unico volume di 200 pagine. Grafici, analisi e zero opinioni. Solo fatti supportati da dati ufficiali. Scopri i contenuti Dipendenti, ma senza un vero stipendio

Gli intermittenti sono la prova che “avere un lavoro” non significa automaticamente avere un reddito. Nel 2024 questa platea è salita a 758.699 persone, ma il loro calendario racconta un’altra storia: in media, nell’arco di dodici mesi, hanno accumulato appena 48 giornate lavorate. Il risultato è una retribuzione annua di 2.648 euro, una cifra che li colloca stabilmente in fondo alla scala salariale del privato. La dinamica è evidente: cresce il numero degli occupati, ma non cresce il portafoglio di chi lavora in modo intermittente. È un’occupazione che si accende e si spegne, spesso legata a turismo e ristorazione, e che mostra con chiarezza quanto il mercato del lavoro italiano tenga insieme, sotto la stessa etichetta di “dipendenti privati”, percorsi economici che non potrebbero essere più diversi di così.

Dipendenti, ma senza un datore stabile

Nel mondo del lavoro privato c’è anche chi viene “noleggiato” più che assunto: i lavoratori in somministrazione. Nel 2024 sono stati 915.062, con un calendario che conta in media 133 giornate retribuite e una retribuzione annua di 10.578 euro. È una forma di occupazione che vive di rotazioni continue: i contratti scorrono da un’azienda all’altra, soprattutto in tre ambiti chiave dell’economia italiana – industria, logistica e servizi alle imprese – dove la flessibilità non è un’opzione, ma una regola.

Anche qui la geografia e il genere fanno la differenza. Oltre il 70% dei somministrati lavora nelle regioni del Nord, dove la domanda di manodopera variabile è più alta. E la forbice tra uomini e donne resta evidente anche in questa categoria: la retribuzione media maschile arriva a 11.839 euro, mentre quella femminile si ferma a 8.889 euro. Numeri che mostrano come il lavoro “a scorrimento” non sia solo una questione di contratto, ma anche di territorio e di posizione nella scala salariale.

Fonte: Osservatorio Inps.

I dati sono aggiornati al 2024

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