In media a dicembre, gennaio e febbraio è stato oltrepassato il massimo consentito dalla legge

Nell’ultimo anno per ben 93 giorni su 365 la stazione di monitoraggio di viale Marche ha rilevato un livello di Pm10 a Milano troppo alto.

La soglia limite di Pm10

Che cos’è il Pm10? E’ una della frazioni in cui è classificato il particolato, materiale presente nell’atmosfera il cui diametro è inferiore a 10 millesimi di millimetro.

La concentrazione massima giornaliera di Pm10 nell’aria non deve superare, per legge, 50 micron per metro cubo. Il grafico sopra mostra l’andamento della concentrazione di Pm10 nell’aria di Milano nell’ultimo anno. Cosa dicono i numeri? Che il livello 50 è stato superato abbondantemente per la maggior parte dei giorni nei mesi invernali (sei giorni consecutivi tra il 5 e il 10 febbraio, ad esempio). Dal quinto giorno consecutivo di superamento della soglia scatta il blocco di alcune categorie di auto. Il grafico qui sotto mostra quanti giorni al mese è stato superato il limte di 50.

Le auto bloccate

Ma qual è la conseguenza sulla Lombardia delle rilevazioni effettuate a Milano e del superamento della soglia limite di Pm10? Al blocco già in essere per le auto Euro 3 alimentate a gasolio, si aggiunge il limite alla circolazione imposto alle Euro 4, sempre a gasolio. Secondo gli ultimi dati disponibili forniti dall’Aci sul parco auto circolante, nelle province interessate dal blocco in Lombardia le auto coinvolte sono 666.930.

In provincia di Varese sono 95.669, 327.303 in provincia di Milano, 72.714 in provincia di Pavia, 47.329 in provincia di Cremona, 30.620 in provincia di Lodi e 93.295 in provincia di Monza e Brianza. Un ulteriore controllo, che eventualmente cancellerà il provvedimento restrittivo, sarà effettuato nella giornata di lunedì 25 febbraio.

