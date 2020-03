Lo dice l’Istat, il dato cresce dell’1,8% e arriva al 46,7% al Nord. Mentre si ferma al 39,2% al Sud

La crisi economica fa meno paura: lo dicono i dati, che mostrano come la soddisfazione per la vita in Italia sia in crescita. Nel 2019 rispetto al 2018, infatti, il numero di persone che si dicono soddisfatte della loro condizione economica e di vita in generale cresce dell’1,8% a livello nazionale e ha raggiunto quota 43,2%. Sono i risultati dell’indagine “Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat che rileva la soddisfazione per le condizioni di vita dei cittadini attraverso diversi indicatori. Bisogna, però, precisare che questi dati sono stati raccolti prima dell’emergenza sanitaria del contagio da coronavirus in atto in questo momento in Italia.

Non mancano le differenze tra Nord e Sud: nelle regioni settentrionali le persone soddisfatte arrivano al 46,7%, al Centro scendono al 42,3%, mentre al Sud toccano il 39,2%. La regione più contenta per le condizioni di vita è il Trentino Alto Adige, che arriva addirittura al 62,2%, seguito dalla Valle d’Aosta (54,7%) e dal Piemonte (48,7%). Le regioni meno soddisfatte sono la Calabria (39,5%) e la Campania, dove il dato crolla al 31,6%. A livello nazionale il 44,6% degli uomini è soddisfatto, contro il 42% delle donne. La percentuale maschile cresce dell’1,8% rispetto al 2018 e quella femminile dell’1,9%.

La situazione economica italiana

La percentuale di soddisfazione relativa alla situazione economica italiana è in netta crescita rispetto al 2018: le persone contente delle condizioni attuali sono il 56,5%. Il dato è inferiore rispetto ad altri ma è in crescita del 3,5%, cioè più di qualsiasi altro, come si può vedere nel grafico qui in basso. Le relazioni familiari, ad esempio, accontentano l’89,7% della popolazione, ma il numero cala dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Stesso discorso per le relazioni amicali: l’82,3% degli italiani è soddisfatto in quest’ambito, ma il dato scende dello 0,2%.

L’80,2% si dichiara soddisfatto della salute, ma il calo è superiore agli altri: il segno negativo tocca lo 0,5%. Il lavoro soddisfa il 77,7% delle persone segnando un aumento dell’1% rispetto al 2018, mentre il tempo libero accontenta il 68% delle persone e cresce dell’1,8%.

I giovani sono più ottimisti

La percentuale di soddisfazione per la vita in Italia diminuisce con l’età. La differenza tra un over 65 e un giovane nella fascia d’età compresa fra i 20 e i 24 anni, infatti, è pari al 5,9% in meno.

La fascia d’età più fiduciosa è quella dei giovanissimi (14-17 anni), che come si vede nel grafico qui sopra arriva al 59,2%, seguita dai 18-19enni (52%). Gli over 75 invece sono i più sfiduciati: nel loro caso il numero scende al 35,5%.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Istat

