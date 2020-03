La Puglia è seconda per numeri di malati e l’ultima è la Campania, che ne conta solo 8,5

L’Umbria è la regione più colpita dalla sindrome bipolare, dove si contano 25,6 casi ogni 10.000 residenti. La malattia più diffusa all’interno del territorio rimane però la nevrosi, che riguarda 39,9 persone, seguita dalla depressione (37,7 malati). I disturbi bipolari colpiscono anche la Puglia, come si può vedere nel grafico qui sopra, dove si contano 24 casi ogni 10.000 persone. Subito dopo troviamo il Trentino Alto Adige (21,9 malati) mentre la Campania chiude la classifica con 8,5 casi.

Bassa media nazionale

In Italia la malattia mentale più diffusa è la depressione (39,2 casi ogni 10.000 abitanti), seguita dalla schizofrenia (35,8) e dalla nevrosi (22). La sindrome bipolare invece colpisce in media 14,3 persone. Si contano poi 12 casi relativi ai disturbi del comportamento e 6,8 ascrivibili alla demenza.

Subito dopo troviamo le “diagnosi non psichiatriche”, che includono le diagnosi non accurate, imprecise o non specificate (5,7 casi). La disabilità intellettiva pesa meno (4,8 malati). Nell’elenco compaiono anche i problemi di dipendenza da droghe e alcol (2,8 casi). Da non trascurare le diagnosi in attesa di definizione, che contano 16,8 casi, e gli altri disturbi mentali (9,3 malati).

Gli uomini si ammalano da giovani

In Italia si ammalano 11 uomini ogni 10.000 abitanti, ma i disturbi bipolari riguardano più le donne: si contano 13,4 casi in totale. La fascia d’età più fragile è quella della mezza età: dai 55 ai 64 anni sia uomini che donne si ammalano di più: tra i primi si contano 16,7 persone, mentre tra le seconde si sale a 22,7 casi. Da notare, però, che fino ai 34 anni sono gli uomini ad ammalarsi più spesso: dai 18 ai 24 si contano 3,9 casi maschili contro 3,1 femminili, mentre dai 25 ai 34 le donne malate diventano 6, mentre gli uomini salgono a 7.

I dati si riferiscono al 2017

Fonte: Ministero della Salute

