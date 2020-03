La seconda regione più colpita dalla malattia mentale è il Friuli Venezia Giulia: 49,2 malati

La schizofrenia colpisce in media 35,8 persone ogni 10mila abitanti in Italia, ma la media raddoppia in Puglia, dove si contano 63 casi ogni 10mila abitanti. Anche in Friuli Venezia Giulia e in Sicilia la situazione è critica: si contano rispettivamente 49,2 e 48,8 malati. Seguono l’Emilia Romagna (42,8) e il Veneto (41,3). Le regioni dove questa malattia mentale è meno diffusa, come mostra il grafico sopra, sono la Toscana (19) e la Sardegna, che conta appena 18 casi ogni 10mila abitanti.

Gli uomini sono più colpiti

A livello nazionale, quelli che soffrono di più a causa di questa malattia mentale sono gli uomini: si registrano 42,8 casi ogni 10mila abitanti, contro i 29,3 delle donne.

Restringendo lo sguardo sulle singole regioni, invece, gli uomini più colpiti sono i pugliesi, 80 casi ogni 10mila abitanti, e i siciliani, dove i malati scendono a quota 62,4. Il Friuli Venezia Giulia, seconda in classifica per la media regionale, in questo caso scende in terza posizione con 50,7 malati sempre ogni 10mila abitanti. Sempre in Puglia, lo scarto tra uomini e donne si fa particolarmente evidente: le donne colpite da schizofrenia sono 47,3, mentre gli uomini sono quasi il doppio.

Le donne si ammalano dopo

Gli uomini iniziano a manifestare i primi sintomi di questa malattia psichiatrica verso i 45-54 anni, mentre le donne si ammalano più tardi, tra i 55 e i 64 anni. Con l’aumentare dell’età il divario uomo-donna si ribalta: a partire dai 65 anni, infatti, la più colpita risulta essere la categoria femminile. Le donne che si ammalano nella fascia d’età 65-74 anni sono 31,1 (ogni 10mila abitanti), ma gli uomini scendono a 25,5. Stesso discorso per i più anziani: le over 75 colpite da questa malattia mentale sono 14,5 e gli uomini solo 9,8.

I dati si riferiscono al 2017

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: La Toscana è la regione più depressa d’Italia