L’Italia soffre per le polveri sottili: Lombardia, Veneto e Piemonte sono le regioni più colpite

Allarme aria. Per ben 6 giorni dall’inizio dell’anno, a Torino, Milano, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza le polveri sottili (il cosiddetto Pm10) hanno superato il valore limite di 50 µg/m³ (milligrammi al metro cubo). Come si può vedere nel grafico qui sopra, anche alcune città del Centro non se la passano bene con Frosinone e Terni che hanno sforato il limite per 5 giorni. Al Sud, Napoli è l’unica ad aver superato la soglia critica, per 4 giorni.

La qualità dell’aria in Lombardia

Secondo le rilevazioni di Ispra, Monza è il capoluogo più inquinato della regione: le polveri sottili, pari a 67 µg/m³ hanno superato abbondantemente il limite di 50 µg/m³ nei primi giorni dell’anno. Come si può vedere nel grafico qui sotto, la seconda città più inquinata è Milano (61 µg/m³), poi seguono Brescia (57) e Bergamo (53).

Pavia, con i suoi 49 µg/m³ rimane appena sotto la soglia critica. Seguono Cremona e Sondrio (46), Mantova (42), Varese (38) e Lodi (37). Le città più virtuose per la qualità dell’aria in Lombardia sono Como (33) e Lecco (28).

I rischi per la salute

Ogni anno circa 3 milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente a causa dell’inquinamento dell’aria. Lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che punta il dito contro i rischi derivanti dall’accumulo di polveri sottili. Secondo l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ogni anno in Italia muoiono circa 34 mila persone, vale a dire 100 al giorno. Polmoni, cuore e cervello sono gli organi più colpiti, ma ne risentono anche le ossa. La bassa qualità dell’aria può provocare asma, disturbi respiratori, polmoniti, disturbi cardiovascolari, tumori, osteoporosi, e persino depressione.

I dati si riferiscono al: 2020

Fonte: Ispra, Elaborazioni Legambiente

