Barbieri in protesta perché potranno riaprire solo dal 1° giugno. Ecco le province che ne hanno di più

Secondo l’ultimo decreto del governo, quello del 26 aprile, dovranno aspettare il 1° giugno per riaprire le attività dopo il lockdown da coronavirus. Parrucchieri e barbieri stanno protestando in tutta Italia per chiedere che i tempi vengano anticipati e venga permesso di aprire seguendo alcuni protocolli di sicurezza condivisi. Il motivo del ritardo nella riapertura nella cosiddetta Fase 2 sta proprio nel contatto che c’è tra parrucchiere e cliente. Un contatto che, come si può intuire, aumenta il rischio di contagio da coronavirus rispetto ad altre attività commerciali. Ma quanti sono parrucchieri e barbieri in Italia? Secondo i dati forniti da Unioncamere (sono aggiornati al 31 marzo 2920) sono 104.849. Parliamo di attività che rientrano nel codice Ateco 96.02.01, quello riservato ai “Saloni di parrucchiere e barbiere”. La regione che ne ha di più è la Lombardia con 16.880, seguita da Lazio (9.355) e Piemonte (8.858).

Parrucchieri e barbieri, la classifica delle province

Guardando i dati provincia per provincia scopriamo che quella che, in termini assoluti, ne ha di più è la provincia di Milano. Ma è più interessante andare a vedere quali sono le province che hanno più parrucchieri in rapporto agli abitanti. In queste province, quindi, hanno anche un peso economico maggiore. Come vediamo nel grafico in alto, la Cagliari è la provincia italiana più fornita di parrucchieri e barbieri: sono 26,3 ogni 10mila abitanti. La seconda è Pescara, dove sono 24,6. La terza è Isernia con 24,5. Possiamo, però, osservare anche quali sono le province meno fornite di parrucchieri. Quella che ne ha di meno è la provincia di Crotone, dove sono 12,57 ogni 10mila abitanti. La penultima è quella di Oristano e la terzultima è quella di Belluno. E, come si può, vedere non ci sono molte differenze tra Nord e Sud.

