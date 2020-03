E’ pari al 5,1% del territorio. Sono 24 e il più grande è quello del Cilento: 178.172 ettari

In Italia la superficie occupata dai Parchi nazionali è di 1 milione 540 mila 987 ettari. Il Parco nazionale del Cilento, con 178.172 ettari di estensione, è il più vasto del Paese.

La classifica dei parchi nazionali

Il grafico sopra mostra l’elenco dei Parchi nazionali italiani in base alla loro estensione. Il Parco nazionale del Cilento, con 178.172 ettari, è il più grande d’Italia. Ha un’estensione maggiore di quella del Comune di Roma, 1.781 kmq contro 1.287, e di poco inferiore alla somma dei comuni di Roma e Ravenna, i più estesi del Paese.

Il Parco del Pollino, a cavallo tra Basilicata e Calabria, è il secondo per estensione con 171.132 ettari di superficie. Sopra i 100mila ettari ci sono anche il Parco del Gran Sasso, in Abruzzo, 141.341 ettari, il Parco dello Stelvio, tra Lombardia e Trentino, 130.734 ettari, e il Parco del Gargano, in Puglia, 118.144 ettari. In tutto i parchi sono 24.

In totale la superficie occupata dai parchi nazionali è pari a 1 milione, 540 mila 987 ettari, cioè, in chilometri quadrati, 15.409,87. Vale a dire un’estensione maggiore di quello del Montenegro, 14.026 kmq, e della Giamaica, 10.091 kmq, e leggermente inferiore a quella del Kuwait, 17.820 kmq. E’ tanto, anche perché in Italia esiste comunque una corsa alla cementificazione delle aree urbane.

La superficie dei parchi nazionali

Tenendo conto che la superficie dell’Italia è 301.338 kmq, significa che i parchi nazionali occupano il 5,1% del territorio. Guardando al di fuori dei nostri confini, in Europa ci piazziamo all’ottavo posto per la superficie destinata ai parchi nazionali. Davanti a tutti c’è l’Islanda, col 12,1% di parchi rispetto al territorio occupato, seguita dalla Francia col 9,5% e dal Regno Unito con l’8,2%. Anche Montenegro, Slovacchia, Georgia e Norvegia ci precedono in classifica con percentuali tra il 7,9 e il 6,3.

I dati si riferiscono al: 2018

Fonte: Ministero dell’Ambiente

