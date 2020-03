Nel Cura Italia c’è la sospensione delle rate per 18 mesi. La domanda di credito era già in calo

Tra le misure presentate nel recente decreto Cura Italia per limitare gli effetti economici del nuovo coronavirus, c’è la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per 18 mesi. Ovvero la possibilità di posporre il pagamento della quota capitale della rata, ma non quello dell’interesse. E in ogni caso a determinate condizioni. Si dovrà dimostrare la perdita del posto di lavoro, o la sospensione o riduzione dell’orario per almeno 30 giorni, o la messa in cassa integrazione, e ovviamente la morte e il grave infortunio del familiare.

Ma quanto credito hanno chiesto le famiglie italiane negli ultimi mesi e anni? Secondo la Banca d’Italia si tratta di 546 miliardi e 120 milioni circa a gennaio 2020. E’ un dato sostanzialmente stabile negli ultimi sei mesi, solo in leggera discesa rispetto al massimo di ottobre, quando si sfiorarono i 549 miliardi. E’ nel periodo precedente all’estate 2019 che si è visto invece un aumento più deciso, di 10 miliardi tra la fine del 2018 e il luglio 2019. Nei mesi e negli anni precedenti la crescita dei mutui era stata più modesta, e si deve tornare al 2015, all’inizio della ripresa economica, per vederne una di circa 25 miliardi.

Più di metà dei crediti sono per acquisti di case

Lo scopo principale per cui le famiglie chiedono prestiti alle banche è l’acquisto di un’abitazione. Su poco più di 546 miliardi di crediti, a gennaio ben 381 miliardi e 131 milioni erano mutui di durata superiore a 5 anni destinati a questo scopo, a cui si aggiungeva un altro miliardo e 732 milioni sempre di mutui per la casa, ma con scadenza inferiore.

Se, invece, vogliamo sapere quante sono le famiglie italiane che hanno un muto per la casa dobbiamo andare a riprendere un’audizione della Commissione finanze della Camera del luglio 2019 in cui gli esperti dell’Istat dovevano spiegare chi sono i proprietari di casa italiani. E’ emerso che sono 3,6 milioni le famiglie che pagano il mutuo per la casa. Sempre l’Istat ha evidenziato che sono il 19,2% dei nuclei italiani: la quota è maggiore nel Nord (24,9% nel Nord-ovest e 22,3% nel Nord-est), seguito dal Centro (20,7% delle famiglie). Più distanti il Sud (10,8%) e le Isole (11,6%). E in media le famiglie che pagano il mutuo per la casa tirano fuori ogni mese 565 euro in media.

Il credito per la casa

Tornando alle rilevazioni della Banca d’Italia, rispetto all’anno precedente c’è stata una crescita di circa 4 miliardi del credito per la casa, ma ancora di più è aumentato quello al consumo, che pure costituisce una componente molto più piccola dei mutui accesi. Infatti è passato nello stesso periodo da 68 miliardi e 326 milioni a 74 miliardi e 8 milioni, perlomeno quello con scadenza superiore a 5 anni.

E’ la tipologia di credito che ha visto gli aumenti più consistenti negli ultimi anni, segno forse che ci stiamo allineando ad altri Paesi occidentali in cui è già molto usato. Basti pensare che il credito al consumo di lunga durata 10 anni fa ammontava solo alla metà di quello attuale, mentre quello per l’acquisto di abitazioni era sì inferiore, ma solo del 35% circa. E’ chiaro tuttavia che ogni trend sarà sconvolto dall’emergenza coronavirus, quantitativamente e anche qualitativamente parlando.

I dati sono aggiornati al gennaio 2020

Fonte: Banca d’Italia

