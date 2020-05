In un anno lo sport ha fatturato 2,9 miliardi. Ai primi posti Lombardia e Piemonte

Nel 2018 il fatturato dello sport in Italia è calato dell’1,14% rispetto al 2017. Tuttavia, resta l’attività più seguita dagli italiani visto che occupa il 42,93% dell’intero volume d’affari delle attività ricreative (concerti, spettacoli dal vivo, cinema e via dicendo), pari 2.942.900.265,44 euro. Qual è lo sport più remunerativo? Siamo un popolo di allenatori della nazionale e infatti il calcio genera oltre l’80% dei ricavi generati dallo sport.

Un popolo di santi, navigatori e allenatori

Il grafico in apertura mostra quanto fattura ogni sport: calcio, altri sport di squadra, sport individuali e altri sport.

Il calcio, come detto, genera l’80,6% dei ricavi dello spettacolo totalizzando un volume d’affari di 2.373.742.512,91 euro. È lo sport nazionale, e si vede: nessun’altra attività ha un ritorno economico così consistente. Basti pensare che in un solo anno sono stati organizzati 104.372 eventi in tutta Italia pari a 285,9 eventi al giorno, sabati, domeniche (ovviamente) compresi. Questi eventi hanno visto la partecipazione di 23.447.402 persone. Tutti gli altri sport di squadra presentano ricavi per soli 280.525.918,26 euro per 13.118 eventi organizzati. Ancora più basso il seguito e i ricavi degli sport individuali, 197.911.186 per 6.975 eventi.

Chiude la voce “altri sport” sotto la quale rientrano nuoto, pallanuoto e gli sport invernali. Nonostante i 9.773 eventi organizzati nel 2018, superiori a quelli degli sport individuali, il volume d’affari è stato di 90.720.647,66 euro dovuto al gran numero di eventi sportivi ad ingresso gratuito.

La Lombardia è la patria degli eventi

Se non ci riesce la politica ad unire l’Italia, il tentativo non riesce neanche allo sport. La mappa qui in basso mostra la suddivisione regionale dei ricavi dei diversi tipi di eventi: calcio, altri sport di squadra, sport individuali, altri sport. In tutti i casi la disparità tra le macroaree è notevole.

La Lombardia è la terra degli eventi e lo è anche per quelli sportivi, visto che nel 2018 il fatturato dello sport è stato di 751.157.218,96 euro; segue il Piemonte con 467.073.754,21 e poi l’Emilia Romagna con 345.847.694,59 euro.

Se si scompone il dato e si osserva il dettaglio dei diversi tipi di eventi, navigando tra le pagine della mappa, si scopre, e non è una sorpresa, che la Lombardia primeggia in ogni tipologia (all’Idroscalo di Milano fa tappa addirittura il campionato italiano di moto d’acqua). Il settore calcio ha un ritorno di 555,7 milioni di euro, ma contano anche gli sport invernali; la regione è pronta ad accogliere le Olimpiadi Invernali del 2026 insieme al Trentino-Alto Adige. Nel 2018 gli “altri sport” tra i quali anche quelli invernali, hanno fatturato 25.847.086,38 euro. Segue il Trentino-Alto Adige con 16.518.544,31 euro.

Poco da dire sulle regioni del Sud Italia, se non che la Campania è la regione con i maggiori ricavi proveniente dal Calcio, 135,7 milioni di euro, dove si nota la forte presenza dell’indotto generato dal Napoli e dalla Salernitana di Lotito. Curioso il caso della Calabria che sotto la voce “altri sport” ha raccolto poco più di 7mila euro.

I dati si riferiscono al: 2018

Fonte: Siae

