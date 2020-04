La decisione del Cio a Losanna. Ecco il medagliere dell’edizione 2018. C’è ancora da fare

Trionfatrice la Norvegia, settimi i padroni di casa della Corea del Sud e l’Italia a metà classifica, con le sue 10 medaglie. Così si sono chiusi gli ultimi Giochi olimpici invernali, quelli disputati nel febbraio 2018 a Pyeongchang. È utile rinfrescarsi la memoria sul medagliere di quell’edizione, nel giorno in cui il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di assegnare le prossime Olimpiadi “bianche” del 2026 all’Italia. Il Cio, dalla sua sede di Losanna, in Svizzera, ha sciolto la riserva, preferendo la candidatura di Milano-Cortina d’Ampezzo a quella svedese di Stoccolma-Are.

Le Olimpiadi invernali

Ai Giochi sudcoreani dell’anno scorso, la cinquina dei Paesi più decorati ha rispecchiato sostanzialmente le prime posizioni del medagliere complessivo, che tiene il conto dei premi conquistati in tutte le 23 edizioni mai organizzate delle Olimpiadi invernali. Come fa vedere il grafico in alto, a Pyeongchang 2018 la prima classificata è stata, appunto, la Norvegia: 39 medaglie, di cui 14 ori, altrettanti argenti e 11 bronzi. Seguono la Germania, con un totale di 31 medaglie, e il Canada, con 29. Chiudono la top 5 gli Stati Uniti (23) e i Paesi Bassi (20). Gli stessi Stati li ritroviamo anche nel medagliere dei medaglieri: al primo posto c’è sempre la Norvegia, saldamente in cima alla classifica con il suo gruzzolo di 368 medaglie, poi gli Usa (304), la Germania (239), la Russia (194) e il Canada (199).

Com’è andata l’Italia

In Corea del Sud l’Italia ha fatto un po’ peggio della propria media personale. Se nel medagliere complessivo è 12esima (124 medaglie), a Pyeongchang si è piazzata 14esima: 10 le medaglie portate a casa dalle atleti tricolori, di cui 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Ai Giochi di Torino 2006, dove partecipava da Paese ospitante, Roma si era classificata nona, con 11 medaglie.

Due Olimpiadi invernali in Italia

I Giochi “bianchi” esistono da meno di cent’anni: la prima edizione fu organizzata nel 1924 a Chamonix-Mont-Blanc, in Francia. L’Italia li ospitò per due volte: la prima nel 1958 a Cortina d’Ampezzo (che già si era aggiudicata l’edizione del 1944, che poi non si disputò a causa della Seconda guerra mondiale) e la seconda, appunto, a Torino nel 2006. Quelle che Lombardia e Veneto sono riuscite a portarsi a casa saranno le terze Olimpiadi invernali organizzate in Italia, nonché i quarti Giochi olimpici in totale assegnati al nostro Paese, contando anche quelli estivi di Roma 1960.

