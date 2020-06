Si festeggia la Giornata dell’ambiente, ma cemento e asfalto tornano a crescere dopo anni di calo

Il consumo di suolo è avanzato in Italia al ritmo di 2 metri quadri al secondo fra il 2017 e il 2018, cementificando o asfaltando 23 mila chilometri quadrati. Sebbene il fenomeno mostrasse segnali di rallentamento, probabilmente a causa della congiuntura economica, dal 2018 il consumo di suolo ha ripreso a crescere. E’ il dato da ricordare nella giornata dell’Ambiente, che si celebra oggi , 5 giugno 2020 messo in evidenza nell’annuario dei dati ambientali 2019 dell’Ispra appena presentato. Il territorio italiano, tra l’altro, è fortemente esposto al dissesto idrogeologico. La popolazione a rischio frane che risiede in aree a ‘pericolosità elevata e molto elevata’ ammonta a 1.281.970 abitanti, pari al 2,2% del totale.

Nel 2000 venivano consumati 8 metri quadrati al secondo

Secondo l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il fenomeno fino allo scorso anno, seppur in crescita, mostrava sensibili segnali di rallentamento nella velocità di trasformazione, a causa probabilmente della attuale congiuntura economica, nel 2018 si può affermare che questo rallentamento è, di fatto, terminato e che si sta continuando a incrementare il livello di artificializzazione e di conseguente l’impermeabilizzazione del territorio. Tra il 2017 e il 2018 le nuove coperture artificiali hanno riguardato circa 5.100 ettari di territorio, ovvero, in media, poco più di 14 ettari al giorno. Dopo aver toccato anche gli 8 metri quadrati al secondo degli anni 2000, il rallentamento iniziato nel periodo 2008-2013 (tra i 6 e i 7 metri quadrati al secondo) si è consolidato negli ultimi tre anni, con una velocità ridotta di consumo di suolo.

Le città con il consumo di suolo più alto

I dati dell’Ispra mettono in evidenza anche quali sono le città in cui il consumo di suolo è aumentato di più tra il 2017 e il 2018 (sono gli ultimi disponibili). Come vediamo nel grafico in alto, Roma è il comune italiano con il maggior incremento con una crescita di superficie artificiale di quasi 75 ettari, La capitale è seguita da Verona (33 ettari), L’Aquila (29), Olbia (25), Foggia (23), Alessandria (21), Venezia (19) e Bari (18), tra i comuni con popolazione maggiore di 50mila abitanti. Il Veneto è la regione con gli incrementi maggiori +923 ettari, seguita da Lombardia (+633 ettari), Puglia (+425 ettari), Emilia-Romagna (+381 ettari) e Sicilia (+302 ettari). Rapportato alla popolazione residente, il valore più alto si riscontra in Basilicata (+2,80 metri quadrati per abitante), Abruzzo (+2,15 metri quadrati/ab), Friuli-Venezia Giulia (+1,96 m2/ab) e Veneto (+1,88 m2/ab).

Fonte: Ispra

I dati sono aggiornati al: 2018

