Sei milioni di studenti sono a casa in Dad, ma il gap digitale tra le regioni resta ampio

Sono almeno 6 milioni gli studenti a casa per la nuova chiusura (parziale) delle scuole nella terza ondata italiana della pandemia da coronavirus. Un anno (e più di pandemia) ormai ha introdotto la parole Dad (didattica a distanza) nel linguaggio comune, ma le famiglie italiane sono attrezzate? I dati dell’Istat ci descrivono il contesto generale e ci dicono che il 33,3% delle famiglie italiane non ha la connessione a internet e almeno un computer in casa.

Le famiglie italiane senza connessione a internet

Si parla di questo problema anche nel “Rapporto Bes 2020: Il benessere equo e sostenibile in Italia” appena pubblicato dall’Istat. Qui si legge che l’utilizzo di internet presuppone anche la disponibilità in famiglia di una connessione adeguata e di strumenti idonei. E si registrano carenze soprattutto al Sud dove, soprattutto tra quei segmenti di popolazione che sono caratterizzati anche da un minor utilizzo di internet, per oltre la metà delle persone con basso titolo di studio l’accesso a internet avviene esclusivamente attraverso lo smartphone.

Accesso a internet, le cose stanno migliorando

Come dicevamo, nel 2020, in Italia, il 66,7% delle famiglie dispone di un accesso ad internet e di almeno un computer. Rispetto al 2019 si registra un aumento di 1,6 punti percentuali, dovuto esclusivamente all’incremento delle famiglie che dispongono di un accesso ad internet (che passano dal 76,1% al 79,6%) mentre non si osservano variazioni significative per quanto riguarda la disponibilità di un pc.

Leggi anche: I dati sull’abbandono scolastico in Italia

La tecnologia nelle famiglie con bambini

L’impatto del livello di istruzione dei componenti della famiglia sulle dotazioni e l’utilizzo delle tecnologie è molto forte, cosi come la presenza di almeno un minore in famiglia. Infatti, la quasi totalità delle famiglie mediamente più istruite (in cui almeno un componente è laureato) dispone di una connessione e di almeno un pc (92,8%), quota che scende al 31,7% quando il titolo più elevato in famiglia è la licenza media.

Nelle famiglie con minori, com’è comprensibile, per fortuna questa percentuale aumenta (87,4%), ma resta comunque una quota superiore al 10% interessata (molto probabilmente) alla didattica a distanza che non è in grado di fornire i necessari strumenti tecnologici.

Quanti computer hanno gli studenti?

Si confermano le differenze tra le regioni con un generale vantaggio di quelle del centro e del nord Italia. Il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia sono le regioni con la percentuale più elevata di famiglie tecnologicamente equipaggiate, che si attesta al 74%. Come si vede dal grafico in alto (nel quale troviamo i dati aggiornati al 2019), la provincia di Trento è quella che hanno un’incidenza minore di famiglie senza accesso a internet. Mentre la situazione al Sud peggiora in modo evidente: Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania occupano le prime sei posizioni.

Fonte: Istat

I dati si riferiscono al: 2019-2020

Leggi anche: L’Italia è il Paese con meno studenti lavoratori in Europa

Spesa pubblica per studente: in Italia 8.200 euro all’anno