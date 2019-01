A Sicilia, Puglia, Calabria e Campania il 90% dei rimborsi. Stanziati 12,9 milioni di euro

In base alla relazione annuale del Ministero dell’Interno, nel 2018 sono state esaminate ben 2.250 posizioni per richieste di risarcimento da vittime di usura e estorsione.

Quante vittime di usura e estorsione

Come mostra il grafico qui sopra, le richieste riconosciute meritevoli di risarcimento da parte dello Stato sono state in totale 192, suddivise in 149 (su 709 istanze avanzate) per estorsione e 43 (su 1.541) per usura. Si tratta del numero di individui a cui è stato riconosciuto un risarcimento economico perché ritenuti, oggettivamente, vittime. La buona notizia è che, rispetto al 2017, i casi di usura, di estorsione e i relativi risarcimenti concessi, sono diminuiti. Erano difatti 79 casi di usura e 161 di estorsione: la diminuzione del totale dei casi, tra il 2017 e il 2018, è stata dunque del 20%.

I rimborsi (quasi) tutti al sud

Nel 2017 i rimborsi furono pari a 17 milioni, 905 mila e 972 euro mentre nel 2018 lo Stato ha stanziato fondi per 12 milioni 974 mila, 595 e 67 euro distribuiti alle vittime di usura e estorsione. La maggior parte di questi, come si vede nel dettaglio nel grafico qui sotto, sono finiti nelle tasche di siciliani e pugliesi che hanno ricevuto risarcimenti, rispettivamente, per un totale di 4.188.596,44 euro e di 3.779.808,78 euro.

La Sicilia ha raggiunto questa cifra per l’altissimo numero di richieste di estorsione accolte che hanno portato ad un risarcimento, per questo tipo di reato, di 3.739.046,35 euro. In Puglia, invece, c’è stato il maggior numero di accoglimenti di richieste per usura, che hanno prodotto un risarcimento di 2.144.254,20 euro.

Calabria e Campania completano il quadro: hanno ricevuto risarcimenti rispettivamente per 2.150.714,07 euro e 1.569.189,49 euro. Le quattro grandi regioni meridionali, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, da sole intercettano il 90% di tutti i risarcimenti. Cinque regioni non appaiono in classifica poiché nel 2018 non hanno ricevuto alcun risarcimento per i reati di estorsione o usura.

Il Ministero e la prevenzione

Il sovraindebitamento generato dalla grande crescita del gioco d’azzardo, sia legale, sia illegale, è la principale causa del fenomeno dell’usura. L’argomento è stato trattato da Truenumbers in questo articolo in cui si analizzava la situazione in Campania, regione più esposta al fenomeno.

I dati si riferiscono al: 2018

Fonte: Ministero dell’Interno

