Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa sapere

Se la domanda è “che cosa prevede la riforma”, la risposta sta in 3 cambiamenti principali: la struttura della magistratura, il suo sistema di autogoverno e il meccanismo disciplinare.

Separazione delle carriere

Giudici e pubblici ministeri non farebbero più parte di un unico percorso professionale. Con la riforma, le due carriere diventerebbero distinte fin dall’ingresso in magistratura e non sarebbe più possibile passare dalla funzione requirente a quella giudicante (o viceversa) come oggi avviene entro certi limiti.

Due Consigli superiori della magistratura

Oggi il Consiglio superiore della magistratura è composto da 33 membri. Di questi, 3 sono membri di diritto: il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Gli altri 30 componenti sono elettivi: 20 magistrati togati, scelti direttamente dai colleghi attraverso voto, e 10 membri laici, eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Il Csm unico esercita funzioni decisive: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, conferimento di incarichi direttivi e anche la funzione disciplinare.

Con la riforma, questo modello verrebbe superato. I Csm diventerebbero due, uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti. Cambierebbe anche il metodo di selezione: un terzo dei componenti sarebbe sorteggiato da un elenco di professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, elenco formato dal Parlamento; i restanti due terzi verrebbero scelti con sorteggio integrale tra tutti i magistrati appartenenti al rispettivo ordine, senza voto e senza liste pre-selezionate. Proprio questo passaggio – dall’elezione al sorteggio, soprattutto per la componente togata – è uno dei punti più discussi della campagna referendaria, anche in relazione al tema delle correnti interne alla magistratura.

Alta Corte disciplinare

Con la riforma, i due nuovi Csm non avrebbero più il potere disciplinare. La competenza a giudicare eventuali illeciti dei magistrati verrebbe trasferita a una nuova Alta Corte disciplinare composta da 15 membri. Si tratterebbe di un organo autonomo e separato dall’autogoverno ordinario, con funzione esclusiva di valutare le responsabilità disciplinari di giudici e pubblici ministeri. Il cambiamento non riguarda quindi solo la separazione delle carriere, ma anche l’assetto dei poteri interni alla magistratura. Da un lato i Csm si occuperebbero solo di nomine, trasferimenti e incarichi; dall’altro l’Alta Corte eserciterebbe la funzione di giudizio disciplinare. In questo modo verrebbero distinti in modo netto il potere di gestione delle carriere e quello sanzionatorio, modificando l’equilibrio tra elezione, nomina e sorteggio nell’autogoverno della magistratura. Tempistiche entrata in vigore Anche se vince il Sì, la riforma non rivoluziona la giustizia dall’oggi al domani. Prima deve essere promulgata e pubblicata, e solo allora entra formalmente in vigore. Ma questo è solo il primo passo. La legge costituzionale prevede infatti una fase di transizione: entro un anno dovranno essere approvate le leggi ordinarie necessarie per adeguare il funzionamento dei nuovi Csm, dell’Alta Corte disciplinare e dell’ordinamento giudiziario al nuovo assetto. Fino a quel momento, continueranno ad applicarsi le regole attuali. In altre parole, il cambiamento sarebbe strutturale ma graduale, con tempi tecnici necessari per rendere operative le nuove norme.

Cosa succede se vince il Sì

Se vince il Sì, la riforma entra in vigore e la Costituzione cambia. La novità principale è la separazione delle carriere: giudici e pubblici ministeri seguirebbero percorsi distinti e non potrebbero più passare da una funzione all’altra come avviene oggi. Nasceranno inoltre due Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i pm, ciascuno competente su nomine, trasferimenti e valutazioni. Le questioni disciplinari non sarebbero più gestite dal Csm ma da una nuova Alta Corte disciplinare, prevista direttamente in Costituzione.

Per i sostenitori del Sì la riforma rafforzerebbe la terzietà del giudice nel processo penale, aumenterebbe la trasparenza nel sistema di autogoverno e renderebbe più chiaro il meccanismo di responsabilità disciplinare. Con la vittoria del Sì cambierebbe quindi l’architettura costituzionale della magistratura italiana.