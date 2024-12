Il secondo è un americano, nessun italiano in classifica. Ma come si misura?

Chi sono le persone con il quoziente intellettivo più alto al mondo? Iniziamo col dire che nella classifica non troviamo neanche un italiano. Poi è giusto anticipare che determinare l’intelligenza di una persona con un numero non è affatto facile. Siamo abituati ad un sistema scolastico che va avanti per valutazioni, da 0 a 10 per i licei e da 0 a 30 per le università. Ma più che l’intelligenza i professori sono soliti valutare le conoscenze nozionistiche o le capacità di apprendimento. Un altro sistema di valutazione ancora è quello del livello di ignoranza che utilizza la ricerca Ipos-Mori, dove l’Italia è negli ultimi posti in Europa. E, purtroppo, l’Italia è anche il Paese con la quota più alta di analfabeti funzionali.

Il misuratore del quoziente intellettivo

Insomma, non siamo abituati a dare un valore numerico alla genialità, che molte volte risiede nella categoria dell’irrazionale. Il quoziente d’intelligenza mira a quantificare questo dono con valori numerici e noi abbiamo steso una classica delle persone che hanno ottenuto il punteggio più alto negli anni.

Cos’è il quoziente intellettivo?

Il quoziente di intelligenza, o quoziente intellettivo, è dato dal rapporto tra l’età anagrafica e l’età mentale della persona. Non è nient’altro che un punteggio, ottenuto tramite uno dei molti test standardizzati, che ha lo scopo di misurare l’intelligenza di una persona. O meglio, il suo sviluppo cognitivo.

I test del quoziente intellettivo

Il Qi è utilizzato da psicologi e sociologi che ne studiano più che altro la distribuzione nelle popolazione e la sua relazione con altre variabili contingenti. Ad oggi, però, non c’è alcun tipo di evidenza scientifica che ne dimostri una ereditarietà perché i meccanismi di trasmissione sono unici da persona a persona. Infatti, i test del quoziente d’intelligenza non riportano una misura come fosse una scala assoluta. Offrono più che altro un risultato che va letto su una scala relativa anche al proprio gruppo di appartenenza, ad esempio per sesso ed età.

Come si calcola il quoziente intellettivo di una persona

Il primo passo per calcolare il quoziente d’intelligenza di una persona è stabilire l’età mentale mediante degli apposti test, definiti anche scale. Un esempio è la matrice di Raven o la scala Wechsler-Bellevue. Una volta ottenuto un risultato, bisogna dividerlo per l’età anagrafica e successivamente moltiplicarlo per 100. Supponiamo di voler calcolare il quoziente d’intelligenza di un bambino di 6 anni con un’età mentale di un bambino di 8: prima di tutto bisognerà prima dividere 8 per 6; successivamente 1,33 andrà moltiplicato per 100; scoprendo così che il Qi del bambino è pari a 133.

Le persone più intelligenti del mondo

Partendo che l’intelligenza media di una persona si aggira tra un punteggio di 90 e 110, i risultati della classifica sono strabilianti. Il primo in assoluto è Terence Tao, con addirittura un punteggio pari a 230. Un genio come Albert Einstein arrivava all’incirca a 160 secondo alcuni studi americani. Ma chi è l’uomo più intelligente del pianeta? Un uomo di scienza di 46 anni, per la precisione un matematico che insegna alla prestigiosa università statunitense di Los Angeles.

La seconda persona più intelligente è una donna

Al secondo posto, invece, troviamo una donna. Marilyn vos Savant, editorialista e saggista statunitense, ha un quoziente d’intelligenza che si aggira intorno al 228. Ovviamente, essendo una cifra che dipende dall’età si modifica nel tempo. Nel caso della vos Savant, ad esempio, ci riferiamo ad una rilevazione ottenuta nel 1956, quando aveva appena 10 anni ma dimostrava un’età mentale di 22 anni e 8 mesi.

Dagli scienziati agli scacchisti, chi ha il Qi più alto

In terza posizione troviamo Christofer Hirata, con un punteggio di certificato di 225. Hirata all’età di 16 anni stava lavorando con la Nasa nella sua missione di conquistare Marte, mentre a 22 anni finì un Dottorato presso l’Università di Princeton. Dopo i top 3 del mondo, troviamo numerosi scienziati e studiosi con comunque punteggi stratosferici superiori a quello di Einstein. Chiude la classifica Garry Kasparov, famoso scacchista e attivista russo. Kasparov fu Gran maestro di scacchi e campione del mondo dal 1985 al 2000, ma se non fosse abbastanza, bisogna sapere che è anche il più giovane al mondo ad avere ottenuto il titolo.

I dati si riferiscono al 2021

Leggi anche: Perché gli italiani non capiscono nulla di economia

Cala la paura, ma il 46,4% vorrebbe più polizia