Quotidiani italiani, sono 102 a tiratura nazionale in edicola

Il più stampato e letto è il CorSera, 86 milioni di copie all’anno

Sempre meno letti, eppure ancora centrali nel sistema informativo italiano. Arrivano la mattina presto nelle edicole di tutta Italia, a portare notizie e commenti. I quotidiani a tiratura nazionale sono oltre 100: per la precisione 102, secondo un prospetto dell’Agcom. La tiratura complessiva, ossia la quantità di copie stampate dei quotidiani italiani, è stata di 1 miliardo di copie nel 2021, con una media di 9,8 milioni di copie stampate per giornale.

Mettendo da parte il dato medio emerge però che solo 33 quotidiani cartacei hanno una tiratura annuale superiore ai 10 milioni. Il Corriere della Sera, con una tiratura annuale di 86,6 milioni di copie, è il quotidiano nazionale più diffuso in Italia. Quasi il 9% della tiratura complessiva dei quotidiani italiani è rappresentata dalle copie del quotidiano con sede a Milano. Nel grafico in apertura la tiratura annuale delle testate quotidiane italiane in milioni di copie.

Il 21% della tiratura nazionale è una copia di Corriere, Repubblica o Gazzetta dello Sport

Al secondo posto c’è La Repubblica, con una tiratura di 67,9 milioni e al terzo La Gazzetta dello Sport (54,8 milioni), il quotidiano sportivo più diffuso. La tiratura dei tre quotidiani più diffusi in Italia è quindi di oltre 209 milioni di copie, pari al 21% del totale.

In Italia esistono 58 centri stampa

Sul territorio nazionale sono 58 i centri in cui vengono stampati quotidiani e riviste, di cui 23 che stampano un’unica testata e 35 pluri-testata. La maggior parte dei centri si trova nel Lazio (7), ma gli altri sono distribuiti abbastanza equamente un po’ in tutta Italia, basti pensare che sono soltanto sei le regioni a non ospitare un centro stampa (tra cui Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia).

Le agenzie stampa in Italia sono oltre 89

Se ci riferiamo al totale delle testate registrate, che quindi tiene conto anche delle testate esclusivamente online e di settore, il numero è pari a 3.444, di cui oltre 740 che radio-televisive. I quotidiani portano in edicola le notizie che, a propria volta, giungono ai quotidiani italiani tramite le agenzie stampa che le raccolgono tramite comunicati o con il “lavoro sul campo” tramite interviste e dichiarazioni raccolte tra palazzi istituzionali ed eventi. In Italia le agenzie stampa sono oltre 89: dalle generaliste e famose come Ansa, Agi e Adnkronos a quelle di settore come AgenParl (stampa parlamentare) o DIRE (politica e associazionismo). La maggior parte (50) ha sede nel Lazio, principalmente a Roma, mentre le altre si trovano soprattutto in Lombardia (9).

Solo un terzo degli italiani legge un quotidiano almeno una volta a settimana

Secondo l’Annuario statistico dell’Istat, nel 2020 solo il 32,5% degli italiani ha letto un quotidiano almeno una volta alla settimana. Nel 2018 la percentuale era del 38%, mentre nel 2012 era del 52%. La regione in cui si leggono più quotidiani è il Trentino-Alto Adige (il 54,2% della popolazione lo fa almeno una volta ogni sette giorni), dove viene realizzato e distribuito Dolomiten, uno storico quotidiano fondato nel 1882 che ha una tiratura da circa 10 milioni di copie annue. Quella in cui se ne leggono di meno è la Basilicata (21,8%).

Dati aggiornati al: 2021 (Agcom); 2019 (Fieg) e 2020 (Istat)

Fonte: Agcom, Fieg e Istat

