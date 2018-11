Il 12,6% costruite prima del ’46. Solo il 25% di quelle in aree ad alto rischio resisterebbero

Il grafico qui sopra mostra la percentuale di edifici scolastici costruiti prima del 1946 in tutta Italia. Sono i più vecchi del Paese e, quindi, anche i pericolosi. Grazie agli open data del Ministero della Pubblica Istruzione è possibile, però, andare ancora più nel dettaglio per conoscere esattamente quante scuole a rischio ci sono in Italia. Ecco tutti i numeri.

Ecco quante scuole a rischio

Ebbene, il 12,7% di tutte le scuole italiane ha più di 70 anni. Non solo: il 2,96% di queste è stato costruito tra il 1900 e il 1920, il 2,34% nel XIX secolo e l’1,37% addirittura prima del 1800. Come è mostrato dal grafico sopra, è la provincia di Genova ad avere le scuole più vetuste: il 40,56% esistevano da prima del 1946. Segue Trieste con il 39,22% e Imperia con il 38,59%.

Poi vi sono alcune province medio-piccole del Centro-Nord, guarda caso quelle in cui lo sviluppo demografico è stato minore negli ultimi 50 anni, e che presentano un’età media maggiore: Vercelli, Alessandria, Pavia, Cuneo, La Spezia, Cremona, Biella, Lodi, Mantova.

Al Sud le scuole più giovani

Al contrario volendo sapere quali province hanno gli edifici scolastici più recenti è verso Sud che dobbiamo guardare. Il grafico sotto mostra la percentuale, sempre provincia per provincia, delle scuole che sono state costruite dopo il 1976.

A fronte di una media italiana del 35,58% in provincia di Cagliari gli edifici con 42 anni o meno sono il 59,57%, Barletta il 56,91%, a Bari il 55,26%.

Vi sono poi le province di Campobasso, Avellino, Cosenza, Catania, Taranto, Potenza.

Le uniche aree del Nord tra le prima 10 province con le scuole costruite più recentemente, sono quelle della province di Udine e Pordenone; probabilmente è legato al terrificante terremoto che si è verificato proprio in quelle zone proprio nel 1976 dopo il quale si è proceduto a una rapida ricostruzione che ha interessato anche i plessi scolastici.

Complessivamente la maggioranza relativa, più del 40%, delle scuole italiane è stato costruito tra la fine della guerra e il 1976, ma (sembra incredibile ma è così) nel 10,27% dei casi non si riesce a reperire la data di origine dell’edificio, soprattutto in Piemonte. Probabilmente si tratta di edifici molto vecchi di cui non sappiamo con precisione l’epoca di costruzione.

Quanto sono sicure le scuole

Scuola giovane non vuole dire però necessariamente più sicura. Per sapere quante scuole a rischio ci sono nella Paese, bisogna capire quante sono state costruite con criteri antisismici.

Il grafico qui sotto mostra la proporzione di edifici costruiti con criteri antisismici sul totale delle scuole che insistono su un territorio a rischio sismico basso.

Il risultato è che solo il 7,53% (con una grande variabilità tra le province) delle scuole italiane sono antisismiche e sono su un territorio a basso rischio di terremoto. Tuttavia, in provincia di Lucca, la percentuale arriva al 66%; al 45,4% a Pistoia; al 36,4% a Fermo. In gran parte delle province non si arriva al 10%.

Quelle ad alto rischio sismico

Guardiamo adesso i dati delle aree considerate a rischio alto o medio-alto. I due grafici seguenti mostrano, rispettivamente, la percentuale di scuole antisismiche ci sono nelle zone a rischio sismico medio-alto e quante nelle zone ad alto rischio terremoti.

Ecco quante scuole a rischio ci sono nelle zone che hanno una probabilità maggiore di essere colpite da un sisma. In media, in Italia, le scuole progettate con criteri anti-sismici nelle aree ad alto rischio sono solo il 25,09%, in quelle a rischio medio-alto sono poco più di un quinto del totale, il 20,47%.

Lucca, seguita da Cuneo e l’Aquila, è in testa anche alla classifica degli edifici sicuri nelle zone a rischio-medio alto, sono infatti il 79,84%. Il 60% a Cuneo, il 46,74% nella provincia dell’Aquila. In coda, con una percentuale inferiore al 10%, province molto popolose come Roma e Napoli, ma anche Salerno, Latina. Nessun edificio costruito con criteri anti-sismici in provincia di Alessandria, Ferrara, Savona.

Nell’area a maggiore rischio di terremoti in testa, tra quelle con più edifici progettati in sicurezza, c’è Campobasso, con il 71,74%, poi Chieti con il 68,25%, e Udine, con il 66,67%.

E’ probabile che qui conti l’impatto degli eventi del passato, come il terremoto che uccise 27 bambini a San Giuliano (CB) nel 2002, e il terremoto del Friuli del 1976.

Al di sopra del 50% anche Trapani (provincia in cui vi è il Belice), Terni, Pordenone. Nessuna scuola al sicuro invece in provincia di Napoli, Torino e Biella, solo il 2,86% in quella di Salerno, comunque toccata dal sisma dell’Irpinia.

Insomma: se si vuole sapere quante scuole a rischio ci sono in Italia, basta considerare che sono messe particolarmente male le scuole delle province campane e calabresi, a dimostrazione che il gap Nord-Sud incombe anche sulla sicurezza delle scuole. E questo nonostante l’Italia sia un Paese che rischia più di altri di essere devastato da un terremoto, come Truenumbers ha spiegato in questo articolo.

I dati si riferiscono al

Fonte: Ministero dell’Istruzione

