Una casa costa in media 2.513 euro al metro quadro. La classifica delle vie più costose

L’andamento dei prezzi delle case in Italia? In un anno è sceso del 2,9%. Ma c’è chi si difende. È il caso della regione Liguria, dove il prezzo medio per gli immobili è rimasto a livelli record: 2.513 euro al metro quadrato. A seguire Valle d’Aosta con 2.396 euro e Trentino con 2.349 euro, che grazie al loro valore turistico, hanno attratto acquirenti con buone possibilità d’investimento. Il grafico sopra mostra i prezzi di un appartamento-tipo in Italia e, come si può osservare, nelle ultime posizioni ci sono tre regioni del centro sud: Sicilia, con 1.087 euro all’anno; Molise, con 934 euro; Calabria, con 914 euro.

La Lombardia è solo al sesto posto della classifica per i prezzi delle case in Italia (1.706 euro al metro quadrato) ma il valore complessivo delle transazioni nel settore immobiliare residenziale è stato, nel 2018, di oltre 22.5 miliardi di euro.

PREZZO DEGLI IMMOBILI NELLE STRADE PIU’ COSTOSE



Per quanto riguarda le città, il mercato immobiliare di Milano si conferma il più dinamico d’Italia, con transazioni in aumento costante dal 2012 con alcune vie particolarmente care. Come si vede nel grafico qui sotto.

Nel 2019, Via Montenapoleone di Milano, celebre per i suoi negozi di lusso, è stata la strada dove l’affitto annuale, per metro quadrato, era più caro: 13.700 euro l’anno. Nella top quattro delle strade italiane con l’affitto più alto ci sono poi alcune vie dei centri storici più rinomati: in via Condotti a Roma centralissima, con sbocco diretto in piazza di Spagna, un appartamento costa in media 12.500 euro al metro quadro; in Calle San Moisè a Venezia il prezzo è 7.200 euro; in via Roma a Firenze, sede di storiche boutique, si sta sui 6.300 euro.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Idealista, Cushman & Wakefield

