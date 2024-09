La top ten degli immobili di lusso. Vince Ho Tung Gardens: costa 657,9 milioni

Si chiama Ho Tung Gardens e si trova a Hong Kong, in quella Hong Kong. Ho Tung Gardens è tra tutti gli immobili di lusso del pianeta quello che costa di più. E’ stato venduto nel 2015 per una cifra da capogiro: 657,9 milioni di dollari. Seconda in classifica è la Pollock’s Path Estate, un’altra residenza di Hong Kong che è stata ceduta nel 2017 per 360,64 milioni di dollari. Il grafico sopra mostra dove sono le case più costose del mondo e il prezzo al quale sono state vendute. Nella classifica delle prime 10 ben 5 sono a Hong Kong ma una è in Italia, come vedremo.

Al terzo posto della classifica c’è Montecarlo (poteva mancare?) con la sua Belle Epoque, residenza venduta per 316,32 milioni di dollari. A seguire compaiono altre 3 residenze presenti a Hong Kong. In coda alla classifica c’è la Island Residence in Costa Smeralda, passata di mano nel 2012 per 168 milioni di dollari: un buon risultato per l’Italia, che non sfigura tra i giganti mondiali degli immobili di lusso.

Dove sono gli immobili di lusso nel mondo

Il grafico sotto, invece, mostra il prezzo al metro quadro di un un immobile di lusso nelle varie parti del mondo. Si scopre che a Hong Kong un metro quadro può valere 194mila dollari e a Singapore 98mila. Anche Parigi vanta immobili di lusso dai costi stellari (91mila dollari per metro quadro), seguita a stretto giro da Londra, Shenzhen, Shanghai, Beijing, New York e Los Angeles, che chiude la classifica con “appena” 43mila dollari per metro quadro.

Giusto per avere un’idea delle dimensioni: la casa 24 Middle Gap Road a Hong Kong misura 16.330 metri quadri, cioè l’equivalente di Piazza del Popolo a Roma.

Gli immobili di lusso europei

Nel grafico qui sotto è, invece, indicato il costo al metro quadrato di un casa di 120 metri quadrati nelle città più costose del mondo. L’Italia è tra i primi 10 Paesi europei dove i metri quadri costano di più (6.589 euro), supera persino il Lussemburgo, dove si pagano circa 2mila euro in meno. Gli immobili di lusso a Monaco e in Gran Bretagna presentano i costi più folli in Europa: ben 44.522 e 21.179 euro al metro quadro, rispettivamente; ma anche la Francia non scherza (12.796 euro).

A seguire troviamo l’Austria (11.559 euro al metro quadro), e subito dopo Svezia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Finlandia, Italia e Germania, dove si paga una media di 6.600 euro al metro quadrato.



I dati si riferiscono al 2018-2022

Fonti: Christie’s, CBRE Group, Global Property Guide

