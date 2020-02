La popolazione italiana diminuisce per il quinto anno consecutivo, soprattutto al Sud

I residenti in Italia sono 60.317.116 nel 2019 e sono diventati 116mila in meno rispetto al 2018. Se ci chiedessimo quanti abitanti ci sono l’Italia, la risposta è questa. Il calo della popolazione non è un fatto strano: in Italia ci sono bassi livelli fecondità, un regolare quanto atteso aumento della speranza di vita, al quale si accompagna, come ormai di consueto, una vivace dinamica delle migrazioni internazionali. Abbiamo, così, la diminuzione della popolazione residente.

La popolazione, che risulta ininterrottamente in calo da cinque anni consecutivi, registra nel 2019 una riduzione pari al -1,9 per mille residenti. La riduzione si deve al rilevante bilancio negativo della dinamica naturale (il rapporto tra nascite e decessi) risultata nel 2019 pari a -212mila unità, solo parzialmente attenuata da un saldo migratorio con l’estero ampiamente positivo (+143mila). Le ordinarie operazioni di allineamento e revisione delle anagrafi (saldo per altri motivi) comportano, inoltre, un saldo negativo per 48mila unità. Nel complesso, pertanto, la popolazione diminuisce di 116mila unità.

Quanti abitanti ha l’Italia? Crescono? Diminuiscono?

Nel grafico sopra si possono vedere per le grandi aree italiane il saldo naturale (la differenza tra nati e decessi), quello migratorio interno e quello estero. Il primo rappresenta la differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza dall’estero e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza all’estero. Il secondo, quello interno, rappresenta invece la differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro Comune e il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune.

La popolazione delle regioni

Non tutte le regioni italiane, però, perdono popolazione. Il calo della popolazione si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno (-6,3 per mille) e in misura inferiore nel Centro (-2,2 per mille). Al contrario, prosegue il processo di crescita della popolazione nel Nord (+1,4 per mille). Lo sviluppo demografico più importante si è registrato nelle Province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente con tassi di variazione pari a +5 e +3,6 per mille.

Rilevante anche l’incremento di popolazione osservato in Lombardia (+3,4 per mille) ed Emilia-Romagna (+2,8). La Toscana, pur con un tasso di variazione negativo (-0,5 per mille), è la regione del Centro che contiene maggiormente la flessione demografica e comunque l’ultima a porsi sopra il livello di variazione medio nazionale (-1,9). Totalmente contrapposte le condizioni di sviluppo demografico nelle quali versano le singole regioni del Mezzogiorno, la migliore delle quali – la Sardegna – viaggia nel 2019 a ritmi di variazione della popolazione pari al -5,3 per mille. Particolarmente critica, infine, la dinamica demografica di Molise e Basilicata che nel volgere di un solo anno perdono circa l’1% delle rispettive popolazioni

Fonte: Istat

I dati si riferiscono al: 2019

