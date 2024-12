Spariscono soprattutto minori: il 57% delle denunce. Ritrovati il 55% degli scomparsi

Le persone scomparse in Italia e mai ritrovate sono 63.620. I dati più aggiornati sono quelli del primo semestre 2021: in 6 mesi sono scomparse in Italia 7.947 persone. Di queste, 3.928 sono state ritrovate mentre quelle ancora da ritrovare sono 4.019.

Quante sono le persone scomparse in Italia

Sono i numeri di un fenomeno complesso per il quale in Italia esiste un commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Favorisce il dialogo tra le forze dell’ordine e i vari soggetti dello Stato interessati dal fenomeno ed è stato istituito nel 2007.

Analizzando bene i dati del rapporto scopriamo subito che in Italia sono soprattutto i minori a scomparire: sono il 57% del totale dal 2007 a oggi. E sono soprattutto stranieri. Basti pensare che nei primi 6 mesi del 2021 i ragazzi italiani scomparsi sono stati 1.503, mentre gli stranieri sono stati 3.434. Come spiega lo stesso Commissario del governo per le persone scomparse si tratta in gran parte di minori immigrati che abbandonano i centri di accoglienza diretti in altre regioni o in altri Paesi. Non a caso buona parte delle denunce arrivano da Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

Bambini scomparsi, il caso di Denise Pipitone

In Italia negli ultimi mesi si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Nonostante le ricerche e la grande attenzione da parte dei media non è mai stata ritrovata. Il caso della bambina siciliana è stato uno dei più seguiti dai media negli ultimi decenni (una trasmissione come Chi l’ha visto si occupa di persone scomparse dal 1989), ma il fenomeno delle persone scomparse in Italia è tutt’altro che emergenziale. Soprattutto se parliamo di bambini. Secondo i dati del Commissario del governo per le persone scomparse sono 46.417 i bambini mai ritrovati dal 1974 a oggi tra quelli ricercati attraverso una denuncia di scomparsa su un totale di 136.884.

Ogni giorno 16 persone spariscono

Per dare un’idea: sono 16 ogni giorno le persone (di ogni fascia d’età) che spariscono nel nulla e non vengono ritrovate. Nel 2020, infatti, sono state presentate 13.527 denunce di scomparsa. Tra queste, 7.473 persone sono state ritrovate (questo numero include le persone ritrovate morte). Nel 2020, quindi, sono stati ritrovati il 55,2% degli scomparsi. Mentre 6.054 sono ancora irrintracciabili (circa 16 al giorno, appunto). La gran parte sono stati maschi: circa il 75%.

Quante sono le persone scomparse e mai ritrovate in Italia?

In Italia ci sono 63.620 persone scomparse e mai ritrovate. In tutto dal gennaio 1974 (quando in Italia si è iniziato a monitorare il fenomeno) ad oggi sono state presentate 266.671 denunce di scomparsa.

Ma è interessante andare a vedere anche le motivazioni alla base della decisione delle persone scomparse di allontanarsi e far perdere le loro tracce. In 87.229 casi si è trattato di un allontanamento volontario, in 80.173 la causa non è stata determinata, in 13.334 si è trattato di un allontanamento da un istituto o da una comunità, in 13.074 di possibili disturbi psicologici. Infine, troviamo le sottrazioni da coniuge o altro congiunto (1.274) e le possibili vittime di reato (626).

Persone scomparse nel nulla, la mappa

La regione in cui dal 1974 ad oggi ci sono state più denunce di persone scomparse in Italia è stata la Lombardia con 39.848 denunce di cui 33.634 ritrovati e 6.214 da ritrovare. La Sicilia è seconda con 37.866 denunce di cui 18.555 ritrovati e 19.311 da ritrovare ed infine il Lazio con 33.697 denunce di cui 25.653 ritrovati e 8.044 da ritrovare. Mentre le regioni in cui si riscontrano le percentuali più basse in rapporto al numero complessivo delle denunce (inferiore all’1%) sono la Valle d’Aosta (0,12% del totale delle denunce), il Molise (0,37%), la Basilicata (0,50%) e l’Umbria (0,98%).

Perché le persone decidono di scomparire

Ovviamente i motivi che spingono una persona a scomparire sono decine. In base all’esperienza però, si possono individuare alcune motivazioni più o meno frequenti. Eccole:

Problemi finanziari o lavorativi: alcune persone che scompaiono potrebbero essere in difficoltà finanziarie o avere problemi con il lavoro, e potrebbero sentirsi sopraffatte o senza speranza. Problemi familiari o relazionali: le relazioni difficili o i problemi familiari potrebbero essere un fattore nella decisione di scomparire. Problemi di salute mentale: alcune persone che scompaiono potrebbero soffrire di disturbi mentali o emotivi, come depressione o ansia, che possono influire sulla loro decisione di scomparire. Problemi legali o giudiziari: alcune persone che scompaiono potrebbero essere coinvolte in problemi legali o giudiziari, e potrebbero scomparire per evitare di affrontare le conseguenze. Ambiente di vita difficile: alcune persone che scompaiono potrebbero vivere in ambienti difficili o stressanti, e potrebbero sentirsi sopraffatte dalle difficoltà.

Persone scomparse: cosa fare

E’ da tener presente che non tutti quelli che ritengono che una persona sia scomparsa può denunciare il fatto. Lo può fare solo un congiunto e solo se ritiene che la presunta scomparsa rappresenti un pericolo per l’incolumità della persona o di altre persone. La denuncia può essere fatta anche al telefono preferibilmente alla Polizia o ai Carabinieri (la Polizia locale trasmetterebbe la denuncia a questi due corpi).

Dopo la denuncia telefonica occorre presentarne una vera e propria, quindi di persona, presso una caserma della Polizia o dei Carabinieri entro le successive 72 ore. Ma già dopo la segnalazione telefonica le ricerche possono essere avviate coinvolgendo sia il Commissario straordinario per le persone scomparse sia i vigili del Fuoco e, ove presenti, anche volontari che si dedicano principalmente alla ricerca delle persone che si sono allontanate da casa come, per esempio, Penelope in Lombardia. Il Prefetto, che viene immediatamente informato, può decidere, a sua discrezione, di darne notizia in modo ufficiale agli organi di informazione per rendere più efficaci le ricerche.

I dati si riferiscono al: 1974-2021

Fonte: Commissario straordinario del governo per le persone scomparse

Leggi anche: Lombardia, 127 segnalazioni per reati di stampo mafioso

Reati diminuiti del 64,2% con il lockdown