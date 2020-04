Nella classifica delle bevande preferite anche… acqua e limonata: 1,1 milioni di litri

È la festa della birra per antonomasia, uno degli eventi fissi del calendario mondiale: l’Oktoberfest anima le settimane (non solo) dei tedeschi a cavallo tra settembre e ottobre (l’edizione 2019 dura fino al 6 ottobre) da due secoli e non mostra segni di stanchezza. A Monaco di Baviera si riuniscono ogni anno nei giorni di festival circa 7,2 milioni di visitatori da tutto il mondo per l’Oktoberfest e occupano – non contemporaneamente, per fortuna – i 420mila metri quadrati dell’area dove si svolge la festa.

Quanta birra si beve all’Oktoberfest

La manifestazione nel 2017, tra cibo e alcolici, è riuscita a generare un fatturato complessivo da oltre 70 milioni di euro.

Ovviamente si beve tantissima birra. Ma non solo. Il grafico in apertura mostra i litri di bevande consumati durante i giorni dell’Oktoberfest dai visitatori. Di birra vengono bevuti in poche settimane 6,9 milioni di litri. Facendo delle rapide proporzioni, è come se venissero scolate circa 21 milioni di bottiglie da 33 centilitri – quelle tradizionalmente in commercio nei supermercati.

L’Oktoberfest a Monaco di Baviera

Con proporzioni del genere per le altre bevande non c’è gara, anche se l’acqua e la limonata si difendono: ne vengono bevuti 1.130.701 di litri, quasi 2 milioni di bottigliette.

Decisamente più indietro tutto il resto. All’Oktoberfest c’è chi sceglie di bere del caffè o del te, si spera solo di mattina: volano via quasi 300mila litri.

Infine, ci sono gli appassionati di vino che non cedono di un millimetro nemmeno quando sono potenzialmente inondati da milioni di boccali di birra. Di vino tradizionale ne viene consumato per 94mila litri e a questi bisogna aggiungere la pattuglia di buongustai che optano per le bollicine nei giorni dell’Oktoberfest: ne vengono bevuti 42.526 litri.

L’Oktoberfest in Italia

Anche alcune città italiane, specialmente in Lombardia, hanno deciso, ormai da decenni, di dedicare una festa alla birra. L’Oktoberfest di Milano è il più importante e si terrà fino al 6 ottobre a Carroponte. Ma non solo: l’Oktoberfest si festeggia anche a Cassano Magnago, a Cuneo, in Brianza e a Torino.

I dati si riferiscono al 2017

Fonte: Oktoberfest

