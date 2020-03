Le attività guidate da immigrati sono il 9,9% del totale. In 107 città ce ne sono oltre 500

Il mondo dell’imprenditoria italiana parla diverse lingue: sono oltre 600mila, infatti, gli stranieri a capo di un’impresa in Italia, un numero pari al 9,9% del totale. Di queste aziende, 470mila, cioè circa l’80% del totale, è costituito da micro-imprese individuali.

In Campania la maggiore concentrazione

In Italia ci sono solo 400 comuni privi di aziende guidate da stranieri. Al tempo stesso, ve ne sono 107 in cui si possono contare almeno 500 attività economiche di immigrati. La mappa in alto mostra la graduatoria di queste città, ordinate per incidenza delle imprese individuali di stranieri sul totale delle imprese individuali.

Ad occupare i primi 5 posti della graduatoria troviamo città appartenenti a solo due regioni: Campania e Toscana. Le prime due sono Casandrino, in provincia di Napoli con il 58,3% di aziende a conduzione straniera sul totale, e da Castel Volturno (54,7%), in provincia di Caserta. Ancora Campania in quarta posizione con San Nicola La Strada (Caserta), comune in cui la concentrazione di aziende guidate da immigrati è pari al 43,5%. Due comuni toscani occupano la terza e la quinta posizione: si tratta di Sesto Fiorentino (49,7%) e Montemurlo (41,8%).

Un’alta concentrazione di imprese condotte da immigrati si registra anche nell’area metropolitana di Milano, in particolare nei comuni di Pioltello (41,8%), Cinisello Balsamo (39,2%) e Sesto San Giovanni (39,1%).

A Milano vincono gli egiziani

Le province di città come Roma, Milano, Napoli e Firenze rappresentano un punto di approdo per molti imprenditori di origine straniera, e spesso addirittura di specifiche nazionalità: per esempio, la provincia di Milano accoglie nel suo territorio il 43,5% delle imprese egiziane e l’11,2% delle aziende cinesi in Italia. Il 42,7% di tutte le sue imprese guidate da persone originarie del Bangladesh sono situate in provincia di Roma, dove si sono stabilite anche 15,1% del totale delle imprese guidate da rumeni. Un fenomeno simile si verifica anche in provincia di Napoli dove ha sede il 20,4% della comunità pachistana.

