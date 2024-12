Sul podio LMM Logistics. Prodotti industriali e tecnologia i settori vincenti

La crescita di fatturato delle aziende italiane si è arrestata negli ultimi anni. Ma tra le molte che hanno sofferto (e stanno ancora soffrendo) alcune emergono per la loro vitalità. Vediamo quali sono le 450 le aziende italiane che hanno aumentato di più il fatturato nel triennio 2016-2019.

Le prime tre aziende italiane per crescita del fatturato

Sulle 450 aziende in classifica noi abbiamo riportato nel nostro grafico in apertura solo le prime 20. In vetta alla classifica troviamo la torinese LMM Logistics, specializzata nel settore trasporti e logistica, con un tasso di crescita del fatturato del 192,57%. A seguire: Gellify srl, azienda tecnologica di Casalecchio di Reno, e l’azienda di Roma Mg Project che opera nel settore delle telecomunicazioni, che hanno avuto un tasso di crescita rispettivamente del 190,32% e 188,38%.

I settori delle aziende italiane cresciute di più

Abbiamo analizzato tutte le 450 aziende leader della crescita e dai dati emerge che sui 32 settori in cui operano le aziende italiane sono tre quelli trainanti. Ovvero, in primis il settore dei prodotti industriali con 62 aziende italiane leader sul mercato e poi il tecnologico e quello delle costruzioni con 46 aziende l’uno e 45 l’altro.

Quali sono, invece, i settori con il minor numero di aziende cresciute? Eccoli:

Milano è la capitale delle aziende che crescono di più

Consideriamo ora la dislocazione delle aziende italiane cresciute di più. Milano si conferma capitale dell’economia, dato che ben 64 delle aziende italiane il cui fatturato è salito di più hanno sede nella città meneghina. A Roma, invece, ci sono 46 società.

Come si calcola il fatturato e il tasso di crescita

Per essere incluse nella classifica delle aziende italiane con il fatturato più esuberante ci sono dei criteri specifici che l’azienda doveva avere, e cioè:

L’azienda deve avere avuto un fatturato di almeno 100mila euro nel 2016 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2019;

L’azienda deve avere sede legale in Italia ed essere indipendente e cioè non fa parte di un gruppo più grande

Per calcolare il tasso di crescita, quindi, si è fatto meramente un calcolo matematico. Infatti si applica la formula dell’equazione: (Valore finale/valore iniziale)^(1/T)-1, cioè si deve calcolare il rapporto tra i due fatturati (2019 e 2016 in questo caso) ed elevarlo a potenza del risultato derivante dal conteggio del valore temporale (ovvero 1/3, il triennio 2016-2019) e sottrarre 1 (cioè 1 anno). In questo modo si otterrà il calcolo esatto di quanto sia cresciuto il tasso ogni anno in ciascuna azienda.

Le aziende italiane al top per fatturato

A questo punto passiamo in rassegna le aziende italiane nelle prime 20 posizioni per tasso di crescita del fatturato:

I dati si riferiscono al: 2016-2019

Fonte: Statista

