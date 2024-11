A Bolzano una ogni 4.128. In Lombardia sono 3.013, bene il Molise

Se chiedete ai farmacisti diranno che la concorrenza è agguerrita, ma in realtà le farmacie in Italia sono ancora poche e soprattutto la loro apertura è ancora regolamentata dalla legge. Di farmacie in Italia ce ne sono 18.967 cioè una ogni 3.194 abitanti, ma spesso in piccoli quartieri o comuni si resta quasi a secco. Nella migliore delle ipotesi i camici bianchi possono agire in regime di semi-monopolio.

Quante farmacie ci sono in Italia

Il grafico sopra mostra il numero di farmacie in ogni regione italiana (colonne blu) e il numero di abitanti per ciascuna farmacia (linea rossa, scala di destra). La Lombardia, che è in testa, ha 3.013 farmacie su tutto il territorio. Secondo i dati, c’è una farmacia ogni 3.325 abitanti.

Appaiate al secondo e terzo posto per numero di farmacie ci sono poi Piemonte e Campania che ne contano rispettivamente 1.664 e 1.669. Poco più della metà di quelle della Lombardia. E in Campania la concorrenza è decisamente meno tutelata rispetto alla Lombardia: si conta una farmacia ogni 3.520 abitanti. In Piemonte invece il rapporto è di uno a 2.640.

La concorrenza tra le farmacie in Italia

Il rapporto tra farmacie e abitanti indica il livello di concorrenza in ciascun territorio: più è basso il numero degli abitanti per farmacia più il mercato è vivace e i prezzi più vantaggiosi per i cittadini. La linea rossa indica chi se la passa davvero male: a Bolzano c’è una farmacia ogni 4.128 persone. E parliamo solo dei residenti: nei periodi di alta stagione, quando le valli dell’Alto Adige vengono assaltate dai turisti la concorrenza è davvero utopica.

Anche nel Lazio i cittadini hanno a disposizione pochi rivenditori di medicinali. C’è una farmacia ogni 3.691 abitanti, peggio della Campania che, come abbiamo visto, ne conta una ogni 3.520 cittadini. La palma della regione con più concorrenza spetta al Molise: ci sono 167 farmacie per poco più di 300mila abitanti complessivi: una ogni 1.859 persone. Anche in Valle d’Aosta ci si muove bene: una ogni 2.440 abitanti. Ma anche qui vale tutto solo in bassa stagione.

I dati si riferiscono al: maggio 2018

Fonte: Federfarma

