Stati Uniti primi in classifica con 85. In Cina sono solo 26. In Francia appena 5

Sono 85 e hanno un patrimonio complessivo di 559 miliardi di dollari. Sono le miliardarie degli Stati Uniti, il Paese che ha più donne ricche nel mondo. E quando diciamo ricche, intendiamo veramente ricche: miliardarie. Per dare un’idea: in Italia sono 13. E in questa classifica, comunque, non siamo messi male: quarti. Sono i dati di Forbes sulle persone più ricche del mondo.

Germania (29) e Cina (26) sono tra gli altri paesi con più di 20 donne miliardarie con un patrimonio netto complessivo di 102,5 e 165,7 miliardi di dollari. La Francia, invece, ne ha solo 5. Ma una è la più ricca di tutte: Francoise Bettencourt Meyers (nella foto), con una patrimonio di 73,6 miliardi di dollari. Chi è? La proprietaria della multinazionale L’Oreal.

La classifica delle donne più ricche del mondo

Ma vediamo meglio chi sono le altre donne più ricche del mondo. La prima in classifica negli Stati Uniti è Alice Walton, erede di Walmart, l’impero americano della grande distribuzione organizzata. Ha un patrimonio di 61,8 miliardi di dollari e precede in classifica Julia Koch (46,4 miliardi): la donna che ha la maggioranza delle azioni della Koch Industries, un conglomerato industriale americano attivo in particolare nel petrolio e nella raffinazione.

Quante sono le donne miliardarie nel mondo

E’ interessante, infatti, andare a vedere anche in quale settore sono attive la gran parte delle donne miliardarie, Paese per Paese. Se negli Usa le troviamo soprattutto nel settore alimentare, in Germania in 7 su 29 hanno interessi nel mondo della sanità privata. E la Cina? Le miliardarie cinesi hanno un patrimonio di 165,7 miliardi di dollari. Vi chiederete chi è la più ricca di tutte. E’ Yang Huiyan e la sua famiglia è attiva in particolare nel settore immobiliare.

I Paesi con più donne miliardarie

Se dovessimo fare un paragone, l’Italia (13) si può mettere a confronto con Hong Kong (10) per numero di donne ricchissime. La prima in Italia è Massimiliana Landini Aleotti con un patrimonio di 9,1 miliardi di dollari: guida la l’azienda farmaceutica Menarini, la prima azienda italiana del settore per fatturato. Mentre ad Hong Kong è Zhou Qunfei con un patrimonio netto di 15,4 miliardi di dollari. è la fondatrice di Lens Technology, il maggiore produttore mondiale di schermi touch.

I dati sono aggiornati al 2021

F0nte: Forbes

