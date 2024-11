Il rincaro dal 15 settembre, in Italia si pagherà il 38,6% in più

Quanto costa Amazon Prime Video? Quanto Netflix e Disney+? Una domanda molto semplice a cui risponderemo. Quello che è difficile è, piuttosto, conoscere i dati certi sui numeri degli abbonati delle principali piattaforme streaming. La prima ragione è sicuramente da ritrovare nella facilità di iscrizione e annullamento dell’abbonamento che rende i numeri molto fluidi. Un’altra, più decisiva, è che sia Amazon che Netflix comunicano ben pochi dati. Un difetto di molti Over The Top, gelosi dei propri dati per motivi di concorrenza e non sottoposti a indagini come i normali palinsesti televisivi. Non ci sono fonti ufficiali, se non qualche dichiarazione sporadica. Partiamo allora dai pochi numeri che abbiamo su abbonati e ore guardate e scopriamo, qui i numeri ci sono, quanto costa Amazon Prime oggi.

Prezzi e abbonati a confronto tra Amazon Prime, Netflix e Disney+

Netflix è leader mondiale del mercato streaming con 207 milioni di abbonati in tutto il mondo. Per quanto riguarda Amazon Prime Video, in una recente comunicazione l’ex Ceo Jeff Bezos ha affermato che nel 2020, 175 milioni dei circa 200 milioni di membri Amazon Prime ha usufruito di spettacoli e film in streaming. Ha poi aggiunto che le ore totali trasmesse sono aumentato del 70% rispetto al 2019. Purtroppo non sappiamo però come è stato effettuato il calcolo né le ore esatte trasmesse in quell’anno. Se stiamo alle comunicazioni dei top manager della società nel primo quadrimestre del 2018 gli abbonati a Prime erano 100 milioni, nello stesso periodo del 2021 sono diventati 200 milioni: un aumento del 100%.

Quanto costa Amazon Prime dopo il rialzo?

Passiamo ora ai prezzi: quanto costa Amazon Prime? Secondo gli ultimi dati aggiornati dopo l’aumento del costo dell’abbonamento deciso alla fine di luglio 2022 la tariffa di registrazione è di 49,90 euro all’anno o di 4,99 euro al mese. Il rincaro di Amazon Prime è quindi di 13,90 euro per la tariffa annuale che prima era di 36 euro. La tariffa mensile aumenta invece di un euro, prima era 3,99. A conti fatti conviene l’abbonamento annuale dato che quello mensile costa all’anno 59,88 euro.

All’interno di questa cifra però troviamo una serie di servizi che ben pochi operatori posso garantire in un unico abbonamento. Amazon Prime, infatti, offre moltissime opportunità e vantaggi ai suoi abbonati, come Prime Music, Prime Video e l’evento promozionale del Prime Day. Per di più l’Italia è uno dei Paesi dove il rapporto quantità-prezzo è decisamente più vantaggioso basta vedere i prezzi applicati negli altri Paesi. Nel grafico in alto possiamo vedere che è l’India lo Stato dove Amazon Prime è più conveniente con 18,40 euro per l’abbonamento annuale, prima del rincaro di Amazon Prime era di 12,5 euro. Seguono poi Spagna e Giappone, con rispettivamente 36 euro (prima era 19,95 euro) e 35,10 euro (prima in Giappone era di 30 euro annuali). Tra i primi posti, invece, troviamo Germania, Stati Uniti e Regno Unito, con abbonamenti da 69 a Berlino (rimasto invariato), 136,02 euro a Washington (il rialzo più alto, 70%, prima era 80) e 93,18 euro a Londra (qui il rialzo è solo di 3 euro).

Quanto costa Netflix

Netflix è leader mondiale per numero di abbonamenti. Le offerte però cambiano decisamente rispetto alla rivale Amazon Prime. Innanzitutto non sono previsti altri sevizi al di fuori dei contenuti multimediale, poi non sono mai state realizzate trasmissioni live, a differenza di piattaforme come DAZN e della stessa Amazon Prime che in Germania trasmette le partite di calcio della Bundesliga e si appresta a trasmettere anche la Champions League. Ciò nonostante, anche se è variabile di mese in mese, la libreria Netflix è la più corposa. Ecco spiegato il motivo del costo pari a 7,99 euro (l’abbonamento di base, ma si arriva anche a 15,99 euro) mensili.

Quanto costa Disney+

Da qualche mese in Italia e nel mondo è entrato a tutta velocità anche un nuovo player dello streaming. Anche se il numero di abbonati, rispetto ai due precedenti, è ancora sotto i 70 milioni. Stiamo parlando di Disney+, la nuova piattaforma dedicata ai film e alle serie TV del grande marchio Disney. Anche qui i prezzi variano a seconda del tipo d’iscrizione, mentre il catalogo si arricchisce di nuovi contenuti, per bambini e per adulti, ogni mese. Il prezzo, quindi, è cambiato dall’esordio della piattaforma, anche a causa del debutto di Star. Il prezzo però cambia se siete nuovi iscritti o se effettuate un rinnovo per un abbonamento precedente al 23 febbraio 2021. I nuovi iscritti a Disney+ devono sottostare ad un abbonamento annuale di 89,99 euro. Per chi ha già un abbonamento in corso fino ad agosto, operando un rinnovo, sarà possibile continuare a pagare 6,99 euro per l’iscrizione mensile o il piano annuale al prezzo di 69,99 euro.

I dati si riferiscono al: 2021

Fonte: Amazon, Netflix, Disney, Statista

