Enormi hub internazionali e piccoli scali a ridosso della spiaggia. Il sistema aeroportuale italiano è piuttosto variegato: conta 113 aeroporti, di cui 45 aperti al traffico commerciale. Di questi, 13 sono considerati dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, aeroporti strategici, ossia scali che servono ampi bacini di traffico e sono in grado di garantire nel tempo tale funzione. La regione italiana con il maggior numero di aeroporti commerciali autorizzati dall’Enac è la Sicilia a quota sei, seguita da Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Puglia, che ne contano quattro ciascuna. Tuttavia, nella classifica degli aeroporti italiani solo tre possono vantare, oltre alla funzione strategica, anche il titolo di hub internazionale: Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Vediamo quindi qual è la classifica degli aeroporti italiani per numero di passeggeri e quantità di merci.

La classifica aeroporti italiani per numero di passeggeri

Nel 2022 sono transitati dagli aeroporti italiani 165 milioni di passeggeri. Il dato è inferiore rispetto a quello registrato nel 2019, l’anno prima della pandemia, che con oltre 193 milioni di passeggeri rappresenta ancora oggi l’annata record per le presenze negli aeroporti italiani. Dopo il tonfo del 2020 (poco meno di 53 milioni di passeggeri) e del 2021 (80,6 milioni), tuttavia, il numero di passeggeri negli scali italiani è in decisa crescita ed è già tornato agli stessi livelli fatti registrare nel 2016. Per dare un’idea del trend storico sul numero di passeggeri che in un anno transitano negli aeroporti italiani e, più in generale, della crescita del traffico aereo, stimolato dalla comparsa delle compagnie low cost, possiamo guardare alle presenze rilevate vent’anni fa. Nel 2002 transitarono dagli aeroporti italiani 91,2 milioni di persone: oggi sono ben l’81% in più.

Classifica aeroporti italiani, a Fiumicino 29,3 milioni di passeggeri

Il primo aeroporto italiano per numero di passeggeri è l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Costruito tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, lo scalo a circa 30 chilometri dalla Capitale è l’hub di ITA Airways (l’ex Alitalia) e nel 2022 ha visto decollare e atterrare 29,3 milioni di passeggeri. Al secondo posto c’è Milano Malpensa, altro aeroporto intercontinentale, di riferimento per l’area del Nord Italia. I passeggeri transitati da Malpensa nel 2022 sono stati 21,3 milioni. Sommati ai 13,1 milioni di Bergamo Orio al Serio (al terzo posto nella graduatoria) e ai 7,7 milioni di Milano-Linate (ottavo posto), portano a oltre 42,2 milioni i passeggeri transitati dal sistema aeroportuale milanese. Numeri superiori a quelli del sistema aeroportuale di Roma, che tra Fiumicino e Ciampino si ferma a quota 32,8 milioni.

Classifica aeroporti italiani, a Malpensa 721mila tonnellate di merci

Un conto è il numero di passeggeri, un altro è la quantità di merci movimentate per via aerea. Nella classifica degli aeroporti italiani per merci movimentate Milano Malpensa vince a mani basse: in un anno serve il trasporto di oltre 721mila tonnellate di merci. Una quantità superiore di oltre cinque volte quella di Roma Fiumicino (140mila tonnellate), al secondo posto. Al terzo posto per le merci c’è l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (55mila), al quarto l’aeroporto di Venezia (47mila) e al quinto quello di Brescia (39mila tonnellate).

L’aeroporto di Tortolì è il più piccolo d’Italia

I primati degli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa non sarebbero possibili senza caratteristiche infrastrutturali notevoli. Anche in questo caso, il record è dell’aeroporto romano, che ha una superficie di 29 chilometri quadrati e dispone di tre piste. Malpensa, invece, di piste ne ha due e occupa una superficie di 10 chilometri quadrati. Dimensioni imparagonabili a quelle dell’aeroporto di Tortolì, nella provincia dell’Ogliastra, in Sardegna, che con una superficie di appena 0,25 chilometri quadrati è il più piccolo aeroporto civile in Italia. Nel 2023 Ailarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì, a 12 anni dalla chiusura, ha ottenuto dall’Enac l’autorizzazione a riaprire il piccolo scalo sardo. La pista, nelle vicinanze della spiaggia di Basaura, è lunga circa un chilometro e mezzo ed è aperta esclusivamente agli elicotteri e ai velivoli fino a un massimo di 20 passeggeri.

Viaggi aerei, 70 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2023

Da gennaio a maggio del 2023 sono state oltre 70 milioni le persone transitate negli scali italiani, delle quali 25 milioni su voli interni e circa 45 milioni su voli internazionali. Servirà aspettare i dati completi dei prossimi mesi per avere una situazione più chiara, ma già con il parziale dei primi cinque mesi dell’anno si può affermare, come dicevamo in precedenza, che il numero di passeggeri negli aeroporti italiani è in crescita. Basti pensare che da gennaio a maggio del 2019, che è considerato il riferimento ideale – in quanto ultima annata prima della crisi del trasporto aereo legato alla pandemia – i passeggeri transitati dagli aeroporti italiani erano stati 71 milioni (quindi su livelli simili a quelli del 2023). Confrontando il mese di maggio, i numeri sono perfino superiori: +4,1% di passeggeri (anche se con l’1,1% di voli effettuati).

