La classifica di regioni e province. In testa in Europa per posti letto

Secondo i dati Eurostat gli alberghi italiani sono quelli con il maggior numero di posti letto in Europa. Un record che ha fatto bene, molto bene, all’economia nazionale con un’estate, quella del 2022, che sembra aver fatto tornare il fatturato del turismo ai livelli pre-pandemici. Ma contrariamente a quello che si potrebbe pensare, ai primi posti della classifica delle province con il maggior numero di posti letto non ci sono solo le classiche mete turistiche. Le sorprese non mancano.

Le province italiane che hanno più alberghi

Noi ci siamo affidati ai numeri di Unioncamere aggiornati al 31 marzo 2021: in Italia ci sono 30.642 alberghi e la provincia che ne ha di più è Bolzano con 2.569 strutture. Ne ha addirittura più di Roma (2.092) e di Rimini (2.035). Quarta in classifica è Napoli (1.531) e quinta Trento (1.389). Scorrendo la classifica vediamo anche che Milano (ottava con 998 alberghi) supera Firenze (569 strutture). E le province che ne hanno meno? Quali sono le province meno turistiche d’Italia? L’ultima in classifica per numero di alberghi è Lodi con soli 14 alberghi. La penultima è Isernia (25) e la terzultima è Biella (28). E’ interessante anche andare a vedere quanti sono i posti letto in Italia, anche se il conteggio di Eurostat prende in considerazione un bacino più ampio di quello dei soli alberghi.

I posti letto per i turisti in Italia

Secondo il conteggio di Eurostat le strutture ricettive sono 600mila: non consideriamo solo gli alberghi italiani, ma anche altre tipologie di strutture. In tutto, secondo questa rilevazione, l’Italia avrebbe a disposizione 5,1 milioni di posti letto. Un numero simile a quello della Francia. Noi e i francesi, infatti, stacchiamo nettamente tutti gli altri in questa classifica: Spagna e Germania inseguono con 3,6 e 3,5 milioni di posti letto.

Gli alberghi italiani a 5 stelle

Ma non solo l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di posti letto, è anche il Paese che sta riposizionando la propria offerta turistica, verso l’alto. In questo caso i dati sono del World Capital Group e dicono che gli alberghi italiani a 5 stelle in Italia sono passati 521 a 554 tra il 2017 e il 2018 (ultimi dati disponibili). Ovviamente occorre fare attenzione perché non tutti gli alberghi di lusso riescono a rispettare gli standard. Il motivo risiede nel meccanismo attraverso il quale vengono assegnate le famose “stelle” alle strutture ricettive. Dal 2001 questo compito è in capo alle Regioni e le discrasie erano davvero notevoli dato che ogni Regione cercava di avere il maggior numero di alberghi possibile con più stelle, in modo che le strutture potessero aumentare i prezzi.

Come si decidono le stelle degli alberghi italiani?

Dal 2009 una legge dello Stato ha cercato di mettere ordine dando delle specie di “linee guida” che ogni struttura, in base alle stelle, doveva rispettare. Problema risolto? No, perché questa classificazione, in base alla legge del 2009, vale solo per le nuove attività oppure per quelle in ristrutturazione e questo significa che gli alberghi in Italia che hanno ottenuto le 5 stelle (o comunque qualsiasi classificazione) prima del 2009, le mantiene. Anche, appunto, se non rispetta gli standard fissati nel 2009.

