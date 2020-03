Vince l’Accademia di Belle Arti di Roma con 223.654. Segue l’ateneo telematico Pegaso

Quasi mai finisce sui giornali, la conoscono in pochi e ha meno studenti di altre realtà più blasonate, eppure l’Accademia delle Belle Arti di Roma è l’Università italiana che ha più fan su Facebook.

Le Università su Facebook

Molti di più di quanti ne hanno atenei famosi e dai quali escono persone destinate a scalare la carriera politica o universitaria. In totale i fan su Facebook dell’Accademia delle Belle Arti di Roma (Rufa) sono 223.654. Curioso anche scoprire chi c’è al secondo posto: non è una Università “fisica”, ma telematica: è Pegaso la cui pagina Facebook conta 163.681 fan. Al terzo posto c’è il Politecnico di Milano con 129.604. Segue La Sapienza di Roma con 124.007 fan e l’Università privata Sacro Cuore di Milano con 120.241.

Manca il Sud

Quello che fa impressione è che manca nell’elenco delle prime 10 Università su Facebook un ateneo meridionale. Strano? Non proprio. La realtà è che le Università meridionali si stanno, da anni, spopolando. Puglia, Sicilia e Calabria sono le prime tre regioni per emigrazione di studenti. Significa che i giovani residenti in quelle regioni sono i più numerosi studenti di università che non sono nella Regione. Nella maggior parte dei casi si trasferiscono a studiare a Roma o Milano, ma comunque lontano da casa. Ovvio, quindi, che quelle Università, pur grandi fisicamente, non rientrino nella classifica delle prime 10 Università su Facebook.

Le tre Regioni più ricettive sono Emilia Romagna, Lombardia e Lazio: sono quelle, cioè, che accolgono il maggior numero di studenti provenienti da altre parti d’Italia, prevalentemente dal Mezzogiorno.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Facebook

