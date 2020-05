Il 60% di loro arriva da Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Campania

Il governo ha detto no al “passaporto sanitario” che Sardegna e Sicilia volevano introdurre per arginare il pericolo di una nuova esplosione del contagio. Ed è arrivata anche la ‘reprimenda’ del sindaco di Milano Giuseppe Sala: ha invitato i concittadini a “ricordarsi” di questo quando sarà il momento di andare in ferie. Ma qual è l’apporto che i milanesi e i lombardi in genere danno al mercato turistico e a quali regioni italiane si rivolgono maggiormente? Abbiamo analizzati i dati dell’Istat.

Chi viaggia tra gli italiani?

Partiamo dal dire che nel 2019, diminuisce il numero di residenti che hanno effettuato almeno un viaggio, in media, in un trimestre (-5,7%), passando dal 26% del 2018 al 24,5%. I turisti diminuiscono tra coloro che vivono al Nord-ovest (-6,5%) e, in misura più ampia, tra i residenti al Sud (-15,9%) e nelle Isole (-17,3%). Il valore pro capite più elevato dei viaggi si riscontra nel Nordest (1,8), con il Centro (1,5) e il Nord-ovest (1,3) sopra la media nazionale (1,2) mentre Sud e Isole mostrano i valori più bassi (rispettivamente 0,6 e 0,5).

Chi spende di più per turismo?

Secondo una stima del Touring club italiano i residenti della Lombardia (46,7 milioni di presenze), Lazio (21,5 milioni), Veneto (20,4), Emilia Romagna (19) e Campania (17,2) “producono” da sole quasi il 60% delle presenze domestiche totali. La maggior parte dei turisti vive nel Nord-est (35,2%) che, nel 2019, diventa anche l’area di provenienza del maggior numero di viaggi (29,6% dei viaggi totali). Il 30,0% dei turisti (29,5% in termini di viaggi) vive nel Nord-ovest e il 28,9% nel Centro (24,3% dei viaggi), mentre le quote più basse riguardano i turisti residenti al Sud (11,9%, 12% in termini di viaggi) e nelle Isole (11,5% di turisti, 4,7% di viaggi).

Fonte: Istat

I dati sono aggiornati al: 2019

