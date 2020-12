Ma che cosa accadrà con la pandemia e il south working? Lo fanno in 45mila

L’Italia rimane un Paese di intense migrazioni. Non parliamo solo di quelle con l’esterno, degli arrivi di extracomunitari dal Sud del Mondo, ma anche di migrazioni più antiche, quelle interne, che caratterizzano il nostro Paese da moltissimo tempo. Prima dei trasferimenti massicci tra Mezzogiorno e Centro Nord vi erano stati quelli tra le campagne e le città. E non si sono mai fermate.

Secondo i dati ISTAT se durante il periodo della Grande Recessione vi era stata una frenata l’immigrazione interna è poi ripresa raggiungendo nuovi picchi nel 2019. Anzi, il tasso migratorio interno in alcune province ha addirittura superato quello esterno. Si tratta del saldo tra i movimenti in entrata ed uscita tra comuni entrambi italiani. E ha raggiunto il record di 6 per mille abitanti a Bologna per esempio, dove invece il tasso migratorio esterno è stato di 4,3.

All’estremo opposto Crotone, dove il saldo è negativo di 10,4. Vuol dire che nel 2019 ogni 1000 crotonesi 10,4 se ne sono andati, anche se probabilmente sono stati anche di più considerando che qualcuno che si è trasferito deve pur esserci. 10,4 infatti è la differenza tra arrivi e partenza.

Dopo Crotone le province con i saldi più negativi sono quelle di Caltanissetta, Reggio Calabria, Enna, con -8,4, -7,3, -6,8. Ormai neanche le grandi città, che una volta attiravano anche al Sud immigrati dalla campagna, si salvano. A Napoli il saldo migratorio interno è negativo per 4,5 ogni 1000 abitanti, a Bari di 2, a Palermo di 4,3.

Al Nord dopo Bologna vengono invece Parma, Monza, Ravenna, con saldi positivi di 5,5, 4,3, 3,8

È solo dal 2012 che Milano importa migranti interni

Milano è decima con un tasso migratorio interno di 3,2, comunque inferiore a quello esterno, di 4,9. Il dato milanese non stupisce, negli ultimi anni è diventata un polo di attrazione molto importante in Italia, grazie a un’economia molto più vivace di quella del resto del Paese. Ma non è sempre stato così. Fino al 2011 il saldo era negativo, e non di poco. Nel 2003 era addirittura negativo per 7,2. Erano molti di più quelli che se ne andavano piuttosto che quelli che arrivavano. Un destino che la accomunava a Torino, seppure qui i numeri erano molto più ridotti. Vi era un deflusso di persone verso le altre province, Pavia, Como, Lodi, verso paesi più piccoli, con case meno costose, e più a misura d’uomo. Erano le conseguenze dell’emergere dei distretti produttivi delocalizzati a discapito della grandi industria concentrata nelle città e nell’hinterland.

Tutto ciò è cambiato dopo la crisi, sono state le città a tornare centrali nell’economia, i servizi, le multinazionali, e Milano, assieme ai comuni più vicini, è tornata ad attirare persone.

In generale durante la crisi del 2009-2013 vi è stata una riduzione dell’immigrazione interna, un po’ ovunque, a causa della minore disponibilità di posti di lavoro. È invece ripartita l’emigrazione verso l’estero.

Ma la ripresa economica ha poi ancora una volta ha favorito il Nord, e i meridionali hanno ripreso a trasferirsi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. E non solo loro. In questi numeri hanno un peso molto importante anche i movimenti interni degli immigrati. Da qui i saldi alti di alcune province emiliane o lombarde, in cui non vi sono grandi città, ma in cui la percentuale di immigrati è alta. Gli stranieri tendono a muoversi più facilmente, sono mediamente più giovani e senza lo stesso radicamento e gli stessi legami familiari degli italiani.

I dati si riferiscono al 2019

Fonte: ISTAT

