L’ultima è stata aperta a Parigi. Nei Paesi Bassi ce ne sono 31, altre 24 in Germania

L’ultima è stata aperta a Parigi nell’ottobre del 2016. Che cosa sono le stanze del buco? Si tratta di un locale per il consumo controllato di droga, dove i tossicodipendenti possono iniettarsi una dose sotto la supervisione di personale medico e infermieristico.

“Bucarsi” con il dottore

Stanze del buco esistono in molti Paesi europei: dalla Svizzera all’Olanda, dalla Norvegia alla Spagna e chi ne usufruisce evita il rischio di essere accusato di uso di sostanze stupefacenti e finire in carcere. La cartina sopra, elaborata in base ai dati dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, mostra i numeri del fenomeno.

Ci sono in tutto 87 stanze del buco ufficiali in sette paesi europei: 12 in Svizzera, 31 nei Paesi Bassi, 24 in Germania, 12 in Spagna, una in Norvegia e in Lussemburgo, 5 in Danimarca, una in Francia, a Parigi. Fino al 2014 era in funzione una “narco-stanza” anche in Grecia, ad Atene, oggi chiusa.

In Slovenia, la legge è appena cambiata e il Ministero della Salute ha indetto una gara pubblica per individuare il soggetto privato in grado di aprire e gestire una stanza della droga a Lubiana.

In Italia non esiste alcuna struttura di questo genere, al massimo ne esistono di totalmente illegali, come quella che è spuntata a Rogoredo, a Milano, luogo dove più intenso è il traffico di sostanze stupefacenti.

Le stanze del buco nel mondo

Al di fuori dell’Europa ci sono due strutture a Sydney, in Australia, e un centro dove ci si può iniettare eroina sotto controllo medico a Vancouver, in Canada.

Quanti sono i drogati in Europa

Secondo l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), nel 2019, la maggior parte degli adulti in Europa ha utilizzato droghe almeno una volta nella vita, con circa il 9,5% della popolazione adulta che ha utilizzato droghe illegali negli ultimi 12 mesi. Inoltre, l’EMCDDA stima che ci siano circa 2,3 milioni di persone che fanno uso di droghe pesanti in Europa.

I Paesi con la maggiore percentuale di persone che fanno uso di droghe

Sempre secondo l’EMCDDA, nel 2019, i paesi con i tassi più elevati di utilizzo di droghe illegali negli ultimi 12 mesi sono:

-Lituania (19,2%)

-Cipro (18,9%)

-Lettonia (18,3%)

-Grecia (17,3%)

-Spagna (16,9%),

Per quanto riguarda l’uso di droghe pesanti, i paesi con i tassi più elevati sono:

-Lituania (3,6%)

-Lettonia (3,3%)

-Estonia (3,1%)

-Cipro (3,0%)

-Ungheria (2,8%)

Lo stesso ente europeo avverte, però, che queste percentuali possono essere influenzati dalla metodologia di raccolta dei dati e dalle politiche nazionali sulla droga.

I dati si riferiscono al: 2016

Fonte: Osservatorio europeo delle droghe

