L’azienda ha guadagnato più di 175 milioni di euro. EniProgetti è seconda con 140 milioni

Italferr, la società di ingegneria e consulenza partecipata da Ferrovie dello Stato, guida la classifica delle migliori società di ingegneria in Italia. Il suo fatturato nel 2018 è arrivato a quota 175,6 milioni di euro, mentre EniProgetti è seconda con 140,5 milioni. Nella classifica non mancano altri grandi nomi: al terzo posto c’è Spea Engineering, società del Gruppo Atlantia, che incassa 108,6 milioni di euro, poi Proger (73,8), Jacobs Italia (42,7) e Stantec, che ha fatturato 36,6 milioni di euro. Sipal e Sina chiudono la top ten delle migliori aziende di ingegneria italiane con 33,3 milioni di euro.

Società di ingegneria nel mondo

Le aziende italiane di ingegneria si trovano soprattutto in Europa (41) e in Medio Oriente (31), dove si segnala la presenza di Italferr, EniProgetti, Spea Engineering, Proger ed Enereco. La presenza italiana in Asia è altrettanto forte, come si può vedere nel grafico qui sotto: infatti si contano 23 società di ingegneria italiane, tra cui Italferr, Enereco e Sipal.

Il Sud America e l’Africa subsahariana (il centro e il sud del continente) si rivelano altrettanto strategici e annoverano, rispettivamente, 16 e 13 presenze. Il Nord Africa segue a breve distanza con 12 aziende italiane attive nel campo dell’ingegneria. In Oceania è presente Geodata, una società di geoingegneria che si occupa di progettazione di opere in sotterraneo.

Società di ingegneria in Italia

L’ago della distribuzione regionale delle 150 società di ingegneria migliori del mondo pende a favore del Lazio (29,5%), della Lombardia (22,9%) e del Veneto (18,8%). A seguire, i numeri si assottigliano. In Piemonte è presente 6,4% delle aziende, in Abruzzo il 5,1%, in Liguria il 4,3% e in Emilia Romagna il 3%. Seguono a stretto giro la Toscana (2,9%) e le Marche (2,5%). Trentino Alto Adige e Umbria si spartiscono rispettivamente l’1,4% e l’1,3%, mentre la Calabria e la Sicilia si fermano allo 0,6% e allo 0,5%. Chiudono la classifica la Campania (0,4%), il Friuli Venezia Giulia (0,3%) e la Valle d’Aosta (0,2%).

I dati si riferiscono al: 2018

Fonte: Guamari s.r.l.



