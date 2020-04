Da 332 a 313 in tutta Italia. Il maggior numero a Milano, 33. Ma a Modena sono quasi raddoppiati

Sono molto più diffusi al Nord che al Sud e stanno soffrendo un calo lento ma costante negli ultimi anni. Sono i sexy shop, i negozi solo per adulti che vendono articoli sessuali, accessori erotici, materiale pornografico e biancheria intima sia femminile e maschile. Erano 332 cinque anni fa, adesso sono 313. Non sono state le pulsioni moraliste ad affossarli, ma la crisi che ha colpito tutto il commercio è passata anche da qui.

La geografia dei sexy shop

Come si vede dal grafico qui sopra la regione che ha di più è la Lombardia con 66 punti vendita. Milano è sicuramente la città con la scena erotica più florida, considerando che nella regione sono calati ma non nella città capoluogo: erano 33 nel 2014 e sono 33 adesso. Milano, tra l’altro, batte Roma: nella capitale il conteggio si ferma a 26. Dietro alla Lombardia c’è il Piemonte con 35 negozi e il Lazio con 34. Ma c’è una sola regione in cui i sexy shop sono cresciuti negli ultimi 5 anni. In Emilia Romagna erano 26 nel 2014 e ora sono 33. A Modena, ad esempio, sono quasi raddoppiati passando da 4 a 7.

Incentivi e polemiche

I sexy shop, tra l’altro, possono godere di alcuni incentivi al pari di molte altre tipologie di negozi. La misura, rivolta ai Comuni con meno di 20mila abitanti, è contenuta nel Decreto crescita del governo gialloverde: si sollevarono non poche polemiche quando un emendamento della Lega aveva paragonato i sexy shop alle sale slot. I sexy shop, alla fine, sono riusciti a spuntarla ma, da quel che emerge dai dato di Unioncamere, non godono di buona salute. Il mercato, comunque, è cambiato: dalle prime aperture degli anni ’70 lontano dai centri delle città fino all’avvento delle prime catene. Nel 2010, poi, sono riusciti a finire sulle reti televisive nazionali con alcuni spot televisivi.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Unioncamere

Leggi anche: Sesso in Italia, a quale età il primo rapporto