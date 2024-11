In Italia dà lavoro a 389mila persone, lo 0,5% degli occupati: 22esimi nella Ue

Il settore sport rappresenta appena lo 0,7% del totale degli occupati in Europa: 1,37 milioni di persone in numeri assoluti. I dati sull’occupazione nel mondo del fitness tornano a crescere dopo un 2020 scoraggiante durante il quale, a causa della pandemia, il numero degli occupati aveva subìto un calo di 6omila unità.

Lo sport in Italia e in Europa

Nelle prime posizioni della classifica dei dieci Paesi con più occupati nel settore sport due sono del nord Europa. La Svezia è in prima posizione: il settore sport rappresenta l’1,4% dell’occupazione totale. Segue la Finlandia dove la percentuale è appena più bassa: 1,3%. In Spagna l’1,12% della popolazione lavora in questa industry mentre in Francia l’1,06%. Chiudono la top 10 Danimarca con lo 0,98%, Paesi Bassi dove viaggiamo sullo 0,91%, Cipro con lo 0,89%, Irlanda 0,84%, Slovenia 0,82% e infine l’Estonia con il suo 0,76% di lavoratori dello sport. L’Italia? Bisogna andare in fopndo alla classifica, esattamente al 22esimo posto: lo sport in Italia, infatti dà lavoro allo 0,5% degli occupati. In ultima posizione c’è la Romania, con una percentuale di 0,2% di impegno nel settore produttivo legato allo sport.

Un terzo dei professioni sportivi ha tra 15 e i 29 anni

Il 32% degli occupati del settore sport in Europa è costituito da giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni. La maggior parte dei lavoratori, il 65%, va dai 30 ai 64 anni. Tra l’altro in Europa negli ultimi anni si è verificato un aumento dell’occupazione giovanile proprio all’interno del settore sport. La Danimarca è il Paese con il maggiore numero di giovani impegnati nel settore sport, sono il 56% nel 2021, seguita dalla Finlandia con il 45% e dalla Svezia dove arrivano al 42%. Anche in Ungheria e in Slovacchia la situazione è incoraggiante per i più giovani: il 40% degli operatori nel settore sport ha meno di 30 anni. In Spagna e in Slovacchia, ad esempio, la percentuale dei giovani (15-29 anni) che lavorano nel settore sport è quasi 3 volte superiore alla percentuale dei giovani occupati complessivamente nel del mercato del lavoro.

Due terzi degli occupati nello sport sono uomini

I dati Eurostat mostrano che nel 2020 il settore sportivo europeo era composto principalmente da uomini, il 57% del totale. La presenza di donne è stata generalmente inferiore rispetto a quella maschile, anche se il gender gap si nota maggiormente nei Paesi Bassi (51%), Finlandia (55%) in Svezia (56%), Lituania (60%), Bulgaria (67%), Slovacchia (71%) e Croazia, dove il 73% degli impiegati del settore sport è di genere maschile.

Lo sport in Italia: 389mila lavoratori

Il settore sportivo è composto da 389mila persone tra professionisti sportivi e impiegati. Queste 389mila persone generano 96 miliardi di euro di ricavi. In Italia la maggior parte degli sportivi professionisti lavora al Nord, il 54%, in particolare nella zona del Nord-Ovest, tra Lombardia e Piemonte. Il numero dei lavoratori sportivi, inoltre, ha subìto un incremento in positivo nel 2021 con un aumento del 4,2% rispetto al 2020. Il numero di sportivi professionisti, invece, è pari a 8.463 la cui la stragrande maggioranza, circa il 92%, appartiene alla Federazione Calcio.

Vediamo come è composto il settore sport in Italia. La maggior parte dei lavoratori fa parte di associazioni “core”, ovvero le Società sportive, professionistiche ma anche dilettantistiche, le Federazioni e le società di gestione degli impianti sportivi e gli Enti che si occupano della produzione sportiva. Altre realtà che influiscono a creare nuovi posti di lavoro nel settore sportivo sono i canali di scommesse, le aziende di media e digital dedicate al fitness e allo sport e i servizi di fruizione degli eventi sportivi che valgono circa 22,6 miliardi. Sono circa 10mila le aziende che producono e vendono abbigliamento, attrezzatura e veicoli sportivi e che hanno prodotto 17,3 miliardi di utili nel 2021.

I dati si riferiscono al: 2020-2021