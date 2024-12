L’idea di trasferirlo a Milano, la città vale il 95% dei ricavi delle case discografiche

Sanremo 2023 continuerà a far parlare di sé per molti mesi e non per discutere di musica o del vincitore Marco Mengoni. Al centro del dibattito all’indomani del settantatreesimo Festival di Sanremo, il quarto di seguito condotto da Amadeus, c’è l’ira dei parlamentari di Fratelli d’Italia. La squadra di governo di Giorgia Meloni è adirata per gli attacchi fatti da Fedez al partito che guida la maggioranza, ma anche per la provocazione del bacio gay (sempre Fedez baciato da Rosa Chemical). Ma al Governo non piace nemmeno il pasticcio fatto con il messaggio di Volodymyr Zelensky, letto alle due e un quarto di notte.

Per queste ragioni, nonostante il record portato a casa dalla Rai e da Amadeus con uno share del 66% mai cosi alto dal 1997, le poltrone dei vertici Rai sono a rischio. A cominciare da quella dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. In questo clima teso c’è anche chi sfrutta l’occasione per una provocazione: spostare Sanremo a Milano. Dietro questa “battuta” la ‘Federazione Industria Musicale Italiana’ nota anche con l’acronimo Fimi che giustifica cosi questa audace proposta: i vip, le star della musica pop italiana contemporanea vivono e lavorano a Milano. E poi, nel capoluogo meneghino, si concentra il 95% del fatturato delle case discografiche italiane. Infine ospita già la la Music Week.

Il podio di Sanremo è tutto milanese

Marco Mengoni con il brano dal titolo “Due Vite”, vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è laziale di origini ma vive a Milano. Lazza, arrivato secondo con la canzone ‘Cenere’, è milanese. Mr. Rain arrivato terzo con la canzone ‘Supereroi’ è pure lui di Milano. Tananai, arrivato quinto con ‘Tango’, è anche lui milanese. E come non citare i veri protagonisti di Sanremo 2023: Chiara Ferragni e Fedez che contribuiscono ad alzare oltre ogni misura la percentuale di “milanesità” del Festival.

Ferragni a Sanremo, Sgarbi: “lei e Fedez non sanno parlare, vorrei Morgan”

Chiara Ferragni a Sanremo sceglie di essere impacciata, fragile, inesperta, goffa, insicura. Tuttavia c’è da dire che la regina degli influencer tanto impacciata, nella vita reale, non è: all’attivo ha tre aziende di proprietà per un impero economico stimato intorno ai 50 milioni di euro. E con un post può guadagnare fino a 80mila dollari. Inesperta, forse, a muoversi sul palco ma non negli affari. Fedez sceglie invece di essere il centro dell’attenzione con tre azioni plateali: strappa la foto del sottosegretario Bignami vestito da nazista, chiede a Giorgia Meloni di legalizzare la cannabis e bacia l’artista Rosa Chemical. Per Vittorio Sgarbi questo basta e avanza per dichiarare che è una sconfitta aver affidato “la linea culturale” del Festival al “consumismo social” di Chiara Ferragni e Fedez. Per l’assessore alla cultura per animare Sanremo ci vorrebbe un profilo più alto, ad esempio, Morgan.

Volodymyr Zelenskyi a Sanremo durante la serata finale

L’intervento di Volodymyr Zelenskyi a Sanremo 2023 è stato prima contestato da tutte le parti: dal ministro Matteo Salvini, da Marco Travaglio, dal direttore della rivista Limes Lucio Caracciolo, dal vignettista del Manifesto Vauro. Poi è stato modificato, nessun collegamento, e la novità: Amadeus legge il messaggio del leader ucraino. E lo ha fatto, ma alle 2 e un quarto di notte della serata finale, un’ora più tardi di quanto diceva la scaletta concordata. Questo il testo del massaggio di Volodymyr Zelenskyi a Sanremo 2023:

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival! Per più di sette decenni, il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l’arte. La Musica vince! E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana. Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l’umanità crea non solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all’Ucraina avvicinate questa vittoria. Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest’anno a Kyiv, in Ucraina, nel Giorno della Vittoria. Nel Giorno della nostra Vittoria! Questa Vittoria oggi viene creata e ottenuta in condizioni estremamente difficili. Grazie ai nostri difensori! Grazie a loro coraggio, indomabilità, invincibilità. Centinaia di canzoni sono già state scritte su questo, e ne ascolterete una oggi. E sono sicuro che un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone di vittoria! Cordiali saluti, Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy”.

Sanremo sta diventando il Festival dell’identità sessuale fluida?

Ovviamente anche quest’anno le polemiche sono il sale di Sanremo. Quest’anno tocca al mondo Lgbt. Nello specifico è la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante che punta il dito contro il palco dell’Ariston che secondo lei sarebbe diventato un veicolo per “sponsorizzare” chi sceglie di avere una “identità fluida”. L’onorevole, per la precisione, contesta all’artista Rosa Chemical un atteggiamento che, secondo una parte dell’opinione, non ha nulla a che vedere con la libertà sessuale ma è solo provocatorio. Infatti l’artista Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, si è reso protagonista di un gesto eclatante: quello di trascinare sul palco Fedez per baciarlo in maniera spettacolare.

Il vincitore di Sanremo 2023 sfiderà Johnny Rotten all’Eurovision

Avete letto bene: il leader dei Sex Pistols, la band che ha cambiato il mondo della musica nel 1977 anno di uscita di Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, parteciperà all’Eurovision Song Contest 2023 gareggiando per l’Irlanda. Questo vuol dire che sfiderà, insieme a tutti gli altri vincitori dei festival che convergeranno sul palco della Liverpool Arena dal 9 al 13 maggio 2023, anche il trionfatore di Sanremo 2023.

La classifica finale completa di Sanremo 2023

1. Marco Mengoni

2. Lazza

3. Mr. Rain

4. Ultimo

5. Tananai

6. Giorgia

7. Madame

8. Rosa Chemical

9. Elodie

10. Colapesce Dimartino

11. Modà

12. Gianluca Grignani

13. Coma Cose

14. Ariete

15. LDA

16. Articolo 31

17. Paola & Chiara

18. Leo Gassmann

19. Mara Sattei

20. Colla Zio

21. Cugini di campagna

22. Gianmaria

23. Levante

24. Olly

25. Anna Oxa

26. Will

27. Shari

28. Sethu

I dati si riferiscono al: 2023

Fonti: Rai; Eurovision Song Contest

