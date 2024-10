E’ 81esima per concentrazione di locali. Sassari è prima: uno ogni 147 residenti

Prima la notizia: non c’è nemmeno una città del Sud. Adesso la spiegazione: il grafico sopra mostra la concentrazione di pizzerie per abitante nelle città italiane. E, appunto, nelle prime 5 posizioni non c’è nemmeno una città del Mezzogiorno.

Quante pizzerie in Italia

I dati sono ufficiali e disegnano un panorama davvero sorprendente: la città che ha più pizzerie rispetto ai residenti è Sassari con 1 pizzeria ogni 147 abitanti. Ma non solo: la Sardegna pare sia la patria della pizza visto che in classifica, al quinto posto c’è Nuoro con 1 pizzeria ogni 188 residenti. Al secondo posto troviamo, però, Grosseto, in Toscana, con 1 pizzeria ogni 166 abitanti seguita da Savona, in Liguria e, al quarto posto troviamo una vera sorpresa. Conquista, infatti, il quarto posto Aosta dove c’è una pizzeria ogni 187 residenti. Un numero spettacolare: stiamo parlando di una città di montagna, lontanissima dal luogo dove è nata la pizza.

Finite le pizzerie a Napoli?

Infatti: sono sono finite le pizzerie a Napoli? La città che ha dato i natali a uno dei piatti più famosi del mondo non è al sesto o settimo posto e non è nemmeno nella top ten: è addirittura 81esima con appena 1 pizzeria ogni 381 residenti.

E’ chiaro che il capoluogo campano è penalizzato da fatto di essere molto più popolosa di Aosta o Sassari (hanno rispettivamente 983mila, 126mila e 127mila abitanti) e quindi è effettivamente difficile trovarla ai primi posti, ma vederla alla posizione 81 è quasi disturbante. Anche perché prima di lei, al 22esimo posto, c’è Roma, che di abitanti ne ha 2,8 milioni, cioè tre volte quelli di Napoli. Ed è anche dietro a Milano, che è in posizione 66 con 1 pizzerie ogni 346 residenti.

Quanto guadagna un pizzaiolo?

Non è di certo per la mancanza di pizzaioli che mancano pizzerie. A maggior ragione considerando il fatto che la manodopera straniera in Italia spesso e volentieri si converte nelle cucine dei ristoranti in pizzaioli o aiuto cuochi. Ma qual è lo stipendio di un pizzaiolo? Mediamente si aggira sui 1.400 euro netti al mese. Ci sono però delle categorie che guadagnano di più e altre di meno, per ragioni di qualifica e luogo di lavoro. Un aiuto pizzaiolo, ad esempio, è difficile che superi i 1.000 euro al mese netti, mentre i più qualificati possono arrivare a guadagnare anche 2.300 euro al mese. Il luogo di lavoro incide quasi di più che l’esperienza: un pizzaiolo su una nave da crociera guadagna mediamente 1.820 euro al mese. Ci sono poi quelli che portano il piatto italiano per eccellenza in giro per il mondo: in Germania un pizzaiolo guadagna mediamente 2.000 euro netti al mese, a Dubai 3.360 euro e in Svizzera lo stipendio medio si aggira intorno ai 3.900 euro al mese.

I dati si riferiscono al: 2020-21

Fonte: Unioncamere

