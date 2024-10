I romani i peggiori nella teoria. A Vibo il 98,8% di idonei alla guida

Nel 2021, tra quelle teoriche e al volante, si sono svolte in totale 2.137.154 esami per la patente di guida: 641.528 in più rispetto al 2020. Il numero di prove d’esame sostenute nel 2021 è il più alto degli ultimi dieci anni, complice anche il numero particolarmente basso di prove effettuate nel 2020, anno in cui le autoscuole sono rimaste chiuse.

Quanti esami per la patente

I numeri dicono che quasi l’80%, il 79,7% per la precisione, dei candidati è risultato idoneo, mentre il 20,3% è stato respinto. In particolare: ai quiz teorici ha risposto correttamente il 70% dei candidati, mentre il 30% è stato bocciato alla prima prova. Nelle prove pratiche su 1.095.394 test in 975.504 hanno ottenuto un risultato positivo: l’89% dei candidati. Tra gli esaminandi emerge una forte disparità di genere. Il 60,4% delle prove d’esame è stato sostenuto da candidati uomini, con una percentuale particolarmente alta (il 96,1%) di quelli che hanno effettuato le prove per conseguire patenti professionali.

Le donne più brave nei quiz, gli uomini alla guida

Andiamo un po’ più nel dettaglio e vediamo come si comportano donne e uomini quando è ora di sostenere gli esami per la patente. Alla teoria è stato promosso il 71,8% delle donne contro il 68,42% degli uomini. Alla guida le percentuali si ribaltano: gli uomini risultano più bravi con il 90,31% di promossi contro l’86,51% delle candidate donne.

E adesso vediamo i numeri Regione per Regione: i dati sono mostrati nel grafico sopra, che prende in considerazione gli anni dal 2012 al 2021, tra teoria e guida. In questi dieci anni il totale degli esami è pari a 18.310.144 e la percentuale di promossi è del 78,5%, quindi poco meno di otto su dieci degli aspiranti guidatori. Secondo i dati del Ministero sono le regioni del Sud a far registrare i più alti tassi di promozione. Guida la classifica delle regioni con più idonei la Puglia, che negli ultimi dieci anni ha avuto un tasso di promozione agli esami per la patente dell’83,6%, seguita da Sicilia (83,2%), Campania (82,8%), Molise (82,7%), Basilicata (82,1%) e Calabria (82%).

La regione con il minor numero di promossi degli ultimi dieci anni è la Sardegna (71,6%), mentre fanno leggermente meglio il Trentino-Alto Adige, con il 72,7% di candidati idonei, la Liguria (73,3%) e il Lazio (73,4%).

Il caso di Vibo Valentia: 98,8% di promossi

Nel 2021 i candidati in assoluto più studiosi sono quelli della provincia di Sondrio dove è stato promosso l’80% dei partecipanti all’esame di teoria, mentre quelli meno preparati su cartelli stradali e norme di precedenza sono stati quelli della provincia di Roma. Nella Capitale e dintorni lo scorso anno ci sono stati appena il 62,4% di candidati promossi alla teoria. Guidatori provetti possono invece definirsi quelli della provincia di Vibo Valentia, dove nel 2021 è stato promosso il 98,8% di chi ha sostenuto la prova al volante (soltanto 34 bocciati su quasi 3 mila candidati), mentre quelli meno capaci nella pratica, o magari anche giudicati da esaminatori particolarmente severi, sono stati gli aspiranti guidatori della provincia di Cagliari, dove ha ottenuto la patente appena il 68,66% di chi ha sostenuto la prova pratica, un dato pesantemente sotto la media nazionale (come ricordato, dell’89%).

Agli esami per la patente B si boccia di più

Per ogni categoria di patente sono previsti esami teorici e pratici specifici. Qual è quella per cui i candidati sono più preparati? In generale le percentuali di promozione sono più alte nelle prove d’esame per conseguire patenti professionali. Nel 2021 le prove d’esame per la patente A (per i motocicli) hanno fatto registrare l’83,7% di promozioni. Per la patente B (per guidare le autovetture) è stato idoneo il 78,1% delle prove, mentre per la patente C (per i camion) il 79,9%. Per la D (per il trasporto persone) l’85,1%, mentre per la patente E (per mezzi con rimorchi pesanti) il tasso di promozione è stato del 90,6%.

La stragrande maggioranza dei candidati si presenta alle prove d’esame dopo aver frequentato un’autoscuola. Nel 2021 è stato il 96,6% degli esaminandi, contro appena il 3,4% di privatisti. In Italia risultano attive 6.764 autoscuole, ossia una ogni 8.758 abitanti. La maggior concentrazione di autoscuole è nel Sud Italia, dove se ne contano una ogni 7.477 abitanti. La Basilicata è la regione con la più alta offerta di autoscuole: sono 100, che equivalgono a una ogni 5.451 abitanti.

I dati si riferiscono al: 2012-2021

Fonte: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

